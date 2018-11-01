Без небостъргач в Тракия

Общината не е съгласна ливанецът да вдигне най-високата сграда там
Инвеститорските мераци за небостъргачи в Пловдив ще се насочват към Гладно поле
Таня Грозданова
Проектът на ливански бизнесмен за издигане на първия истински небостъргач в пловдивския район Тракия е бил разгледан на Експертен съвет за устройство на територията и няма да може да се осъществи в този му вид. Това стана ясно от коментар на кмета Иван Тотев по темата.
Припомняме, че през лятото на 2017-а година стана ясно, че ливанският бизнесмен с българско гражданство Абдул Карим Мохамад Хассун, който има машиностроителна компания, е подал проект за жилищният небостъргач е с работно име „Тракия скай“ в общината. Новата сграда щеше да бие досегашната най-висока в Пловдив – х-л Санкт Петребург с 27 метра. Според плана тя ще е на 40 етажа с обща площ 40 хил. кв.м.
„За да излязат отстоянията към него по закон, няма как да се получи, освен ако не бъдат закупени 3 декара общинска земя в близост. Не смятаме, че там е целесъобразно за високо строителство. Освен това по предложение на районния кмет на Тракия Костадин Димитров на тази територия ще се изгради нов парк,“ обясни градоначалникът.
По думите му още на следващата сесия на Общински съвет ще бъде взето решение да се смени статута на тези 3 декара за озеленяване, за да се пристъпи към изграждане на парк там.
Отказът на общината не означава непременно строителния предприемач да не гради там, по този начин той пак може да си направи сграда, но тя няма да е толкова висока, колкото бе планирано – 130 метра.
Инвеститорските мераци за високи сгради в Пловдив ще се насочват към квартал Гладно поле, след като там терените станат общински, обясни Иван Тотев.
964 коментари
Arkadaslar selam, bu populer site kullan?c?lar? icin onemli bir paylas?m paylas?yorum. Bildiginiz gibi Casibom giris linkini BTK engeli yuzunden yine degistirdi. Siteye ulas?m sorunu varsa cozum burada. Resmi Casibom giris baglant?s? art?k burada https://casibom.mex.com/# Bu link uzerinden vpn kullanmadan siteye erisebilirsiniz. Ek olarak kay?t olanlara sunulan hosgeldin bonusu f?rsatlar?n? da inceleyin. Lisansl? casino deneyimi surdurmek icin Casibom dogru adres. Tum forum uyelerine bol sans dilerim.
Herkese merhaba, Casibom sitesi kullanıcıları için önemli bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu adresini BTK engeli yüzünden yine taşıdı. Siteye ulaşım hatası çekenler için link aşağıda. Güncel Casibom güncel giriş linki artık aşağıdadır Resmi Site Bu link üzerinden doğrudan hesabınıza erişebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen freespin fırsatlarını mutlaka inceleyin. En iyi bahis keyfi için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Matbet giriş linki arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hızlı için tıkla: Matbet Güvenilir mi Canlı maçlar bu sitede. Arkadaşlar, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.
Dostlar selam, Vay Casino oyuncular? ad?na onemli bir duyuru yapmak istiyorum. Malum site adresini yine guncelledi. Giris sorunu yas?yorsan?z endise etmeyin. Cal?san Vaycasino giris linki su an burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link ile dogrudan siteye erisebilirsiniz. Lisansl? casino deneyimi icin Vay Casino dogru adres. Herkese bol sans dilerim.