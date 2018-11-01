Без небостъргач в Тракия

Общината не е съгласна ливанецът да вдигне най-високата сграда там
Инвеститорските мераци за небостъргачи в Пловдив ще се насочват към Гладно поле
Таня Грозданова
Проектът на ливански бизнесмен за издигане на първия истински небостъргач в пловдивския район Тракия е бил разгледан на Експертен съвет за устройство на територията и няма да може да се осъществи в този му вид. Това стана ясно от коментар на кмета Иван Тотев по темата.
Припомняме, че през лятото на 2017-а година стана ясно, че ливанският бизнесмен с българско гражданство Абдул Карим Мохамад Хассун, който има машиностроителна компания, е подал проект за жилищният небостъргач е с работно име „Тракия скай“ в общината. Новата сграда щеше да бие досегашната най-висока в Пловдив – х-л Санкт Петребург с 27 метра. Според плана тя ще е на 40 етажа с обща площ 40 хил. кв.м.
„За да излязат отстоянията към него по закон, няма как да се получи, освен ако не бъдат закупени 3 декара общинска земя в близост. Не смятаме, че там е целесъобразно за високо строителство. Освен това по предложение на районния кмет на Тракия Костадин Димитров на тази територия ще се изгради нов парк,“ обясни градоначалникът.
По думите му още на следващата сесия на Общински съвет ще бъде взето решение да се смени статута на тези 3 декара за озеленяване, за да се пристъпи към изграждане на парк там.
Отказът на общината не означава непременно строителния предприемач да не гради там, по този начин той пак може да си направи сграда, но тя няма да е толкова висока, колкото бе планирано – 130 метра.
Инвеститорските мераци за високи сгради в Пловдив ще се насочват към квартал Гладно поле, след като там терените станат общински, обясни Иван Тотев.
888 коментари
