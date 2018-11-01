Без небостъргач в Тракия

Общината не е съгласна ливанецът да вдигне най-високата сграда там
Инвеститорските мераци за небостъргачи в Пловдив ще се насочват към Гладно поле
Таня Грозданова
Проектът на ливански бизнесмен за издигане на първия истински небостъргач в пловдивския район Тракия е бил разгледан на Експертен съвет за устройство на територията и няма да може да се осъществи в този му вид. Това стана ясно от коментар на кмета Иван Тотев по темата.
Припомняме, че през лятото на 2017-а година стана ясно, че ливанският бизнесмен с българско гражданство Абдул Карим Мохамад Хассун, който има машиностроителна компания, е подал проект за жилищният небостъргач е с работно име „Тракия скай“ в общината. Новата сграда щеше да бие досегашната най-висока в Пловдив – х-л Санкт Петребург с 27 метра. Според плана тя ще е на 40 етажа с обща площ 40 хил. кв.м.
„За да излязат отстоянията към него по закон, няма как да се получи, освен ако не бъдат закупени 3 декара общинска земя в близост. Не смятаме, че там е целесъобразно за високо строителство. Освен това по предложение на районния кмет на Тракия Костадин Димитров на тази територия ще се изгради нов парк,“ обясни градоначалникът.
По думите му още на следващата сесия на Общински съвет ще бъде взето решение да се смени статута на тези 3 декара за озеленяване, за да се пристъпи към изграждане на парк там.
Отказът на общината не означава непременно строителния предприемач да не гради там, по този начин той пак може да си направи сграда, но тя няма да е толкова висока, колкото бе планирано – 130 метра.
Инвеститорските мераци за високи сгради в Пловдив ще се насочват към квартал Гладно поле, след като там терените станат общински, обясни Иван Тотев.
877 коментари
п»їHalo Bosku, cari situs slot yang gacor? Coba main di Bonaslot. RTP Live tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Isi saldo bisa pakai OVO tanpa potongan. Daftar sekarang: п»їhttps://bonaslotind.us.com/# Bonaslot semoga maxwin.
Greetings! I found this online drugstore for those who need generics at a discount. The site provides reliable delivery on health products. If you want to save, highly recommended: visit website. Cheers.
Hi! I discovered a useful site to order medications fast. The site has express shipping on all meds. For fast service, visit here: pharmacy online. Hope this helps.
To be honest, I had to find anti-parasitic meds for humans and came across Ivermectin Express. They sell human grade meds with express shipping. If you need to treat infections effectively, check this out: click here. Fast delivery
Lately, I had to find Ivermectin tablets and stumbled upon a great pharmacy. It offers human grade meds no script needed. If you need to treat infections safely, highly recommended: ivermectin for humans. Hope it helps
Recently, I wanted to get antibiotics urgently and found this source. They provide Amoxicillin 500mg fast. If you are in pain, check this out: http://amoxicillinexpress.com/#. Best prices.
Hey all! I found this site if you need prescriptions cheaply. Pharmiexpress has express shipping on Rx drugs. To save money, take a look: https://pharmiexpress.xyz/#. Hope this helps.