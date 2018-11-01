Без небостъргач в Тракия

Общината не е съгласна ливанецът да вдигне най-високата сграда там
Инвеститорските мераци за небостъргачи в Пловдив ще се насочват към Гладно поле
Таня Грозданова
Проектът на ливански бизнесмен за издигане на първия истински небостъргач в пловдивския район Тракия е бил разгледан на Експертен съвет за устройство на територията и няма да може да се осъществи в този му вид. Това стана ясно от коментар на кмета Иван Тотев по темата.
Припомняме, че през лятото на 2017-а година стана ясно, че ливанският бизнесмен с българско гражданство Абдул Карим Мохамад Хассун, който има машиностроителна компания, е подал проект за жилищният небостъргач е с работно име „Тракия скай“ в общината. Новата сграда щеше да бие досегашната най-висока в Пловдив – х-л Санкт Петребург с 27 метра. Според плана тя ще е на 40 етажа с обща площ 40 хил. кв.м.
„За да излязат отстоянията към него по закон, няма как да се получи, освен ако не бъдат закупени 3 декара общинска земя в близост. Не смятаме, че там е целесъобразно за високо строителство. Освен това по предложение на районния кмет на Тракия Костадин Димитров на тази територия ще се изгради нов парк,“ обясни градоначалникът.
По думите му още на следващата сесия на Общински съвет ще бъде взето решение да се смени статута на тези 3 декара за озеленяване, за да се пристъпи към изграждане на парк там.
Отказът на общината не означава непременно строителния предприемач да не гради там, по този начин той пак може да си направи сграда, но тя няма да е толкова висока, колкото бе планирано – 130 метра.
Инвеститорските мераци за високи сгради в Пловдив ще се насочват към квартал Гладно поле, след като там терените станат общински, обясни Иван Тотев.
1 027 коментари
Hi các bác, người anh em nào cần nhà cái uy tín để giải trí Casino thì xem thử chỗ này. Đang có khuyến mãi: bj88. Chúc các bác rực rỡ.
Chào anh em, bác nào muốn tìm cổng game không bị chặn để cày cuốc Đá Gà đừng bỏ qua chỗ này. Nạp rút 1-1: Nhà cái BJ88. Chiến thắng nhé.
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm sân chơi đẳng cấp để cày cuốc Tài Xỉu thì tham khảo trang này nhé. Tốc độ bàn thờ: nhà cái dola789. Về bờ thành công.
Xin chào 500 anh em, người anh em nào cần nhà cái uy tín để chơi Game bài thì tham khảo địa chỉ này. Nạp rút 1-1: Tải Sunwin. Húp lộc đầy nhà.
Xin chào 500 anh em, ai đang tìm cổng game không bị chặn để giải trí Tài Xỉu đừng bỏ qua địa chỉ này. Uy tín luôn: Sunwin web. Chúc anh em may mắn.
Hi cac bac, ngu?i anh em nao c?n ch? n?p rut nhanh d? choi N? Hu thi tham kh?o trang nay nhe. Dang co khuy?n mai: https://pacebhadrak.org.in/#. Chuc cac bac r?c r?.
Chào anh em, bác nào muốn tìm sân chơi đẳng cấp để giải trí Game bài thì xem thử con hàng này. Tốc độ bàn thờ: Game bài đổi thưởng. Chúc anh em may mắn.