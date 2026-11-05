Всяко 15-о дете в България се ражда след асистирана репродукция

Близо 6,5% от децата в България се раждат след асистирана репродукция, а около 40% от медицинските показания за държавно финансиране на такива процедури са свързани с мъжки инфертилитет. Това показват данни на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве и Центъра за асистирана репродукция, цитирани от OFFNews.

Темата за репродуктивното здраве е във фокуса на Европейската седмица на фертилността, която се провежда от 2 до 8 ноември. По този повод Мерк България, съвместно с Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве и пациентските организации „Зачатие“ и „Искам бебе“, насочва вниманието към ранната информираност, навременната диагностика и възможностите за лечение.

Според Световната здравна организация приблизително един на всеки шестима души в света се сблъсква с инфертилитет в определен момент от живота си. Причините могат да бъдат както при жената, така и при мъжа или да са свързани и с двамата партньори.

При жените сред основните фактори са нарушенията в овулацията, ендометриозата, заболяванията на маточните тръби и намаленият яйчников резерв. При мъжете репродуктивните затруднения могат да се дължат на хормонални, генетични и анатомични нарушения.

„Мъжкият фактор участва самостоятелно или в комбинация с други причини в приблизително половината от случаите на инфертилитет при двойките“, посочват насоките на Европейската асоциация по урология. Данните на Центъра за асистирана репродукция за периода 2023–2025 г. показват, че около 40% от медицинските индикации в заявленията за държавно финансиране са свързани с мъжки инфертилитет.

„Комплексната диагностика на двамата партньори е определяща за установяване на причините и избора на индивидуален терапевтичен подход“, коментира проф. д-р Мария Юнакова, заместник-председател на БАСРЗ. По думите ѝ информираността за факторите, които влияят върху фертилитета, трябва да започва още преди активното планиране на семейство.

Начинът на живот също има значение

Освен възрастта и медицинските състояния, върху репродуктивното здраве влияят и навици като тютюнопушене, затлъстяване, прекомерна употреба на алкохол и анаболни стероиди. Обзор на Световната здравна организация, представен през септември 2026 г. и обхващащ 44 проучвания с над 60 000 мъже, установява връзка между тютюнопушенето и влошените показатели за качество на сперматозоидите.

Навременното установяване на причините за инфертилитета позволява да бъде избрано подходящо лечение – медикаментозно, хирургично или чрез асистирани репродуктивни технологии. През ноември 2025 г. СЗО публикува първите си глобални насоки за превенция, диагностика и лечение на инфертилитета, включващи 40 препоръки за подобряване на достъпа до медицинска грижа.

Над 18 000 деца са родени с подкрепата на ЦАР

България разполага със специалисти и клиники в областта на асистираната репродукция. По данни на БАСРЗ, представени през 2025 г., 38 български ембриолози имат сертификация от Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология. Според специалисти резултатите на българските клиники са съпоставими със средноевропейските.

От създаването на Центъра за асистирана репродукция над 41 000 двойки са получили финансова подкрепа, а с нейна помощ са родени повече от 18 000 деца.

Данните на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология показват, че през 2023 г. в 36 европейски държави са отчетени над 1,15 милиона цикъла на лечение чрез асистирана репродукция.

Въпреки развитието на медицинските възможности информираността за фертилитета остава ограничена. Проучване на Merck KGaA сред над 9300 млади хора в 15 държави показва, че едва 46% от анкетираните познават факторите, които могат да повлияят върху репродуктивното им здраве. Сред най-често посочваните са начинът на живот и навиците, възрастта и стресът.

Репродуктивните затруднения могат да се отразят и върху психическото благополучие, партньорските отношения и професионалния живот. Продължителната диагностика и лечението често изискват допълнителна гъвкавост на работното място и подкрепа от работодателите.

В тази посока се развива и глобалната инициатива Family-Forward Workplaces, която насърчава компаниите да включват подкрепата за репродуктивното здраве и семейното планиране в политиките си към служителите.