Внимание: Визуална отговорност

Деница Чакърова вярва, че добрият дизайн не просто украсява, той възпитава, вдъхновява и създава връзки. Повече от 15 години тя изгражда визуални светове за глобални брандове, но сърцето ѝ остава в Пловдив – градът, в който естетиката, културата и грижата за околната средата, според Деница, трябва да вървят ръка за ръка.

Основател на Plovdiv Design Talk, UX MeetUp Plovdiv и платформата GOOD VIBES, днес тя стои зад новото OP34 Studio – офис и сцена за идеи с кауза. За Деница дизайнът е начин да превеждаш човешките нужди в разбираем, работещ език- с логика, емпатия и малко критичност към света (и себе си). Тя не вярва в разделението между емоция и логика. За нея те работят като добре смазан механизъм – едното ражда другото. Деница смята, че кичът у нас не може да се отрича, а осъзнато да се „преоседлае“, вижда потенциал със стойност в културната многопластовост и визуалния хаос на Пловдив. Чрез дизайн, музика и общност, Деница създава пространства за въздействие. Но не вярва в табелите и забраните, вярва в личния пример. Защото, както казва тя: „Табелата не работи, ако боклукът е вътре в човека.

Фотограф: Мила Пенкова, @milapenkova.photo

1.Срещаме се в новия ти офис. Честито. Какво те накара да „застанеш пред вратата“ на OP34 Studio – буквално и метафорично?

Старая се да създавам това, което ми липсва. Неща, които искам самата аз да виждам, чувам и усещам в средата около себе си.

2. Когато не мислиш за дизайн, с какво се занимава съзнанието ти?

Реално не мисля за дизайн съзнателно – мисля за човешките нужди на всички етажи от пирамидата на Маслоу. Какво ни прави различни и какво ни свързва. Отговорите на тези въпроси после придобиват форма чрез дизайна. Каквото виждаме около нас, до голяма степен ни формира.

3. Ако можеше да изтриеш само едно визуално клише от градския пейзаж на Пловдив – кое би било?

Не бих изтрила нищо. По-скоро бих работила с това, което вече имаме, и бих го доразвила. Например – бих върнала блясъка на улица „Отец Паисий“.

4. Ако трябваше да предадеш на някого духа и пулса на Пловдив през твоя поглед, какво би му подарила – книга, песен или предмет?

Един залез от някое тепе – да усети града.

Фотограф: Мила Пенкова, @milapenkova.photo

5. Има ли връзка според теб между визуалната култура и чистотата в един град?

Вярвам, че средата възпитава, понякога дори повече от семейството. Красивото и поддържаното пространство поражда уважение. Но това са дългогодишни културни наслоявания – нужни са също толкова осъзнати усилия, за да ги променим.

6. Ако можеше да оставиш по една табела на всяка улица в Капана – какво би написала, за да накараш хората да се замислят и да си вдигнат боклука от земята?

В Капана няма място за табели – камо ли за клишета. Табелите не помагат, когато боклукът е „вътре“ в човека. Няма значение къде си – в Лондон, в Капана или на Луната – винаги носиш себе си/