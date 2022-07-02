Увеличават се случаите на ковид, двама души починаха
Продължава постепенният ръст на нови случаи на ковид в страната, става ясно от справката на Единния информационен център за петъчния ден. Отчетени са 538 новозаразени, което е ръст от малко повече от 50 души спрямо предния ден. Те са установени с 3903 теста, което прави 13,8% положителни теста – с 1% повече от четвъртък.
В Пловдивска област новозаразените са 36, което е на обичайното второ място по области в страната. В цяла България са починали двама души от ковид, като и двамата не са били ваксинирани, информират от ковид статистиката.
Пак започнаха да психясват хората! Остава да върнат маските и да
затворят заведенията и моловете и всичко ще си дойде на мястото.
В най- скоро време очаквайте и маститите виросоложки тем подобни
специалистки, да ви облъчват от сутрин до вечер по телевизията и
картинката ще е пълна!
Започна се