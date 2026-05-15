Средната заплата в България достигна 1407 евро

Средната брутна месечна заплата в България е достигнала 1407 евро през първото тримесечие на 2026 година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Спрямо края на миналата година възнагражденията са нараснали с 2.8%, а на годишна база увеличението е 12.7%.

По месеци средната заплата е била 1381 евро през януари, 1365 евро през февруари и 1475 евро през март.

Къде заплатите растат най-бързо

Най-сериозно увеличение на възнагражденията през първото тримесечие е отчетено във финансовия сектор, където ръстът достига 9.7%. Следват селското, горското и рибното стопанство с 8.4%, както и информационните технологии, медиите и телекомуникациите с 8.2%.

На годишна база най-голямо увеличение има именно в селското стопанство – с над 21%. Значителен ръст е отчетен още в енергетиката и газоснабдяването, както и в сектора „Други дейности“.

IT секторът остава лидер по доходи

Най-високи заплати продължават да получават работещите в сферата на информационните технологии, медиите и телекомуникациите. Средното възнаграждение там достига 3176 евро месечно.

След тях се нареждат служителите във финансовия сектор със средна заплата от 2226 евро, както и работещите в енергетиката и газоснабдяването с около 2060 евро.

Най-ниско платени остават заетите в хотелиерството и ресторантьорството, където средната месечна заплата е 870 евро. Следват секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Други дейности“.

Повече ръст в държавния сектор

Според данните на НСИ възнагражденията в обществения сектор са нараснали с 15.3% за година, докато в частния сектор увеличението е 11.8%.

Към края на март наетите по трудово и служебно правоотношение в страната са около 2.35 милиона души, което е леко увеличение спрямо края на 2025 година.

Къде има най-много нови работни места

Най-силен ръст на заетостта е отчетен в професионалните дейности и научните изследвания, хотелиерството и ресторантьорството, както и строителството.

На годишна база най-много нови работни места са разкрити в здравеопазването и социалните дейности, където броят на заетите е нараснал с 12.6 хиляди души.

В същото време най-сериозен спад има в преработващата промишленост, където работните места са намалели с 14.6 хиляди. Намаление се отчита още в селското стопанство и административните дейности.