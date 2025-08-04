Спасиха рядка защитена птица, намерена в центъра на града

44 диви птици и бозайници бяха спасени и изпратени за лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни в Стара Загора от експертите на РИОСВ през юли. Сред тях са кълвачи, лястовици, бели щъркели, кукумявки, керкенези, чухали, горски ушати сови, както и прилеп, таралеж, бързолет и други представители на дивата природа, които са пострадали или в нужда от грижа.

Истинско природозащитно вълнение сред специалистите на екоинспекцията предизвика тръстиков блатар – защитен вид дневна граблива птица, намерена не къде да е, а в Цар-Симеоновата градина в Пловдив. Гражданин, проявил съпричастност, е донесъл птицата лично в сградата на РИОСВ – Пловдив. Това е ярко доказателство, че и в сърцето на градската среда дивата природа намира своя дом – и че ние можем да ѝ помогнем да оцелее.

Тръстиковият блатар (Circus aeruginosus) е застрашен вид, включен в Червената книга на България и защитен от Закона за биологичното разнообразие. С внушителен размах на крилете от 120 до 140 см и тегло до 700 г, той е емблематичен представител на българските влажни зони.