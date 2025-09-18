Зад школата за обучение на млади таланти под тепетата стои идеята на Росен и Габриела. Преди около 3 години двамата музиканти решават да създадат в центъра на Пловдив едно местенце, в което няма възрастови ограничения за мечтите и всеки може да развива своите заложби и таланти в света на музиката.

Те създават School of Arts Dynamic не само с мисията да преподават, но и да вдъхновяват, защото само желанието може да бъде твоята мотивация, за да направиш първите си стъпки. Целта е свободно и гъвкаво обучение, изцяло съобразено с индивидуалния график на учениците, като онлайн уроците също са опция. Първият урок е винаги безплатен, за да може да усетите атмосферата

Тук е мястото, където успешно могат да ви подготвят за кандидатстване в музикално училище или академия, но и кътчето, в което може да се потопиш в изкуството любителски и професионално.

Уроците в School of Arts Dynamic са индивидуални или по двойки, за да може всеки ученик да получи максимално внимание. В най-скоро време школата ще отвори и нови пространства, където ще се организират и групови занимания – още една стъпка към това музиката да бъде споделено преживяване.

Тук пианото и пеенето са най-търсените дисциплини, но не по-малко вдъхновение носят часовете по гайда, солфеж и китара. За по-смелите – и саксофон, чийто уроци започват след 14-годишна възраст заради спецификата на инструмента. А от тази учебна година школата отваря врати и за класическо пеене – едно естествено продължение на вече изградения мост между модерното и академичното в музиката.

Особеното при School of Arts Dynamic е, че всички преподаватели са и активни музиканти – хора, които познават сцената отвътре. Това дава на учениците възможността да учат не само теория, а и реалното усещане за ритъма на музикалния живот. Тук често няма строго зададена честота на посещения – ритъмът се определя от целите на ученика, а най-важният двигател остава вдъхновението.

Създадена с мисъл за гъвкавост, школата е място, където можеш да избереш дали да се подготвиш професионално или просто да следваш мечтата си да пееш и свириш. А в сърцето на Пловдив това е повече от обучение – това е пътешествие в света на музиката, което започва от един безплатен първи урок и продължава там, докъдето искаш да стигнеш.

Адрес: Бул. Руски 100

Телефон за контакт: 0898378444, 0899956420