Помощта от 20 евро за гориво ще се включва при скок на цените

Правителството ще активира месечната помощ от 20 евро за хора с ниски доходи и автомобили само при рязко поскъпване на горивата. Мярката ще влиза в сила, ако цената на дизела надхвърли 1,6 евро за литър в продължение на три последователни дни, обясни служебният премиер Андрей Гюров.

Подкрепата е насочена към граждани с доходи под 780 евро и ще се изплаща автоматично, без подаване на заявления. Данните за правоимащите ще се обработват служебно чрез Националната агенция за приходите и Агенцията за социално подпомагане.

Мярката няма да действа постоянно, а ще се прилага само в периоди на повишени цени на горивата. Според разчетите на кабинета тя ще се задейства, когато цените се увеличат значително спрямо средните стойности за последните години.

В момента дизелът у нас се продава за около 1,5 евро за литър, което е под определения праг. Затова помощта ще бъде активирана едва при ново поскъпване.

От правителството посочват, че размерът от 20 евро е съобразен със средните разходи за гориво на домакинствата, така че да компенсира част от увеличението и да облекчи бюджета на най-уязвимите. Мярката идва на фона на нестабилната международна обстановка и повишения натиск върху цените на петрола.