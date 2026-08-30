Има нещо особено приятно в киното под открито небе. Особено когато екранът е пред вас, над града вече се спуска вечер, а вместо обичайните четири стени на киносалона наоколо се разкрива панорамата на Пловдив.
Точно това предлага новата лятна кино локация СИНЕЛЕНД, която официално отваря на последното ниво на Мол Марково Тепе – върху покривната тераса на търговския център.
Пространството е замислено като малко, кокетно и уютно място, в което зрителите да могат да се насладят на филм далеч от усещането за традиционна киносала.
А най-хубавата част е, че прожекциите започват след залез слънце – точно когато температурите падат, градът светва, а небето постепенно се превръща в естествен фон на киното.
Програмата ще предлага комбинация от премиерни заглавия и вечни кино класики, така че новото пространство да има какво да предложи както на любителите на най-новите филми, така и на онези, които обичат да се връщат към любими истории.
Новата локация съчетава модерна прожекционна техника с комфортна градска среда, а пространството е проектирано така, че всеки гост да разполага с достатъчно лично пространство и удобство по време на прожекцията.
Разбира се, едно лятно кино не би било същото без пуканки и нещо освежаващо за пиене. Посетителите ще могат да се насладят на любимите кино лакомства и напитки, докато гледат филм под открито небе.
И ако Пловдив има нещо в изобилие, то е способността да превръща обикновената лятна вечер в повод за излизане.
Така че, ако сте решили, че август е последният шанс за кино на открито, може би е време да промените плановете си. СИНЕЛЕНД обещава да продължи лятото в Пловдив още малко – с филм след залез, гледка към тепетата и град под звездите.
Билети: на касата на киното в мола или онлайн
Един коментар
Really good post with clear information and an enjoyable writing style. It’s always fun to find games where practice and patience can help players handle difficult stages. You can explore geometry dash lite. It offers creative levels, challenging obstacles, and straightforward controls. Every attempt provides a chance to improve and makes completing a difficult section feel rewarding.