Николета Лозанова на пловдивски бал

Иван от Търговската гимназия, събра погледите, пристигайки с популярната плеймейтка

С цел да бъдат забелязани, абитуриентите предприемат какви ли не мерки. Скъпи возила, костюми, аксесоари, някои от тях особено ексцентрични. Много от момчетата пред Новотела миналата вечер си бяха довели коя от коя по-стилни и елегантни дами. Погледите събра, обаче, една от тях, която дори не беше с рокля.

Бившата плеймейтка и настоящ водещ на телевизионно предаване, Николета Лозанова, лично докара един от абитуриентите на бала му. Тя слезе и му отвори вратата, а много хора се питаха първоначално: „Това наистина ли е тя?“ Да, тя е. Лозанова ескортира Иван от Търговската гимназия, като не пропусна момента да си направят селфи веднага след като слязоха от автомобила. Плеймейтката така и не беше дама за бала. Дойде облечена с бял спортен потник и дънки, ескортира младежа и веднага след това потегли.

