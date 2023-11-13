Според проучване на Kantar за разпознаваемостта и нагласите за покупки в рамките на кампанията сред градското население

Трима от четирима (75,3%) от българите, живеещи в градските райони, възнамеряват да купят нещо на Black Friday, най-високият процент досега.

Предпочитанията на българите за онлайн пазаруване в кампанията поддържат високи стойности, като 76% сред потенциалните купувачи сред анкетираните обмислят този канал.

Бюджетът, планиран за кампанията, е с над 100 лв. по-висок в сравнение с миналата година, а близо всеки трети потенциален клиент (33,1%, значително повече спрямо 2022 г.) планира да похарчи над 500 лв. на Black Friday.

Разпознаваемостта на кампанията Black Friday на българския пазар поддържа високо ниво, достигайки почти цялото градско население в България (96%). Трима от четирима българи от градското население възнамеряват да закупят поне един артикул по време на шопинг събитието, показва традиционното ежегодно проучване на Kantar * по темата, проведено в края на октомври тази година.

„Данните от проучването показват, че в България Black Friday не е просто търговска кампания, а доказателство за развиващите се навици за пазаруване, като хората не само разпознават и биха участвали в събитието, но и го планират за покупки от различни продуктови категории. Black Friday продължава да набира актуалност с по-високи отделени бюджети, разнообразна демографска база и силно онлайн присъствие. Най-желаните продукти за Black Friday са: дрехи и обувки, козметика и малки домакински уреди. Наред с други категории, аудио Hi-Fi устройствата регистрират значителен ръст, главно сред мъжете и жителите на малките градове“, коментира Андреа Попа, акаунт мениджър в Kantar Румъния, офисът на Kantar, който координира проучването.

Според проучването 75,3% от българите, живеещи в градски райони, на възраст между 18 и 55 години, възнамеряват да закупят поне един продукт по време на Black Friday, което е устойчива нарастваща тенденция спрямо 72,7% през 2022 г., 70,3% през 2021 г. и 68,5% през 2020 г. За тези, които са запознати с търговското събитие, желанието за покупка по повода е най-силно сред 35-44 годишните българи (84,8%), хората, живеещи в София (87,8%), и в големите градове (82,5%). Географски, намерението за пазаруване по време на кампанията бележи значителен ръст сред онлайн купувачите и жителите от югозападната част на страната, като онлайн купувачите, хората, живеещи в малки градове, и тези от Южен централен регион имат по-високо ниво на доверие към събитието тази година.

По отношение на бюджета, който възнамеряват да изразходват, проучването показва увеличение при групите с висок планиран бюджет – близо всеки трети потенциален клиент (33,1%, значително повече спрямо 2022 г.) планира да похарчи над 500 лв. на Black Friday. 27,2% от анкетираните планират да похарчат до 200 лв. при 33,2% през 2022 г.; 32,8% възнамеряват да отделят бюджет между 200 и 500 лв. при 36,3% предходната година; а хората, които споделят, че смятат да отделят над 1200 лв. за Black Friday, са двойно повече спрямо миналата година (10,7% срещу 5,2% през 2022 г.).

Приблизителният бюджет, планиран за Black Friday 2023 г., се е увеличил значително спрямо миналата година – с над 100 лв. Той вече е средно 613 лв., при 499 лв. през 2022 г.

След пандемията хората постепенно се връщат в традиционните магазини, но Black Friday продължава да се асоциира основно с онлайн събитие, като интернет е деклариран като канал за покупки по време на кампанията от над 76% от респондентите, които са запознати с търговската кампания.

Какво възнамеряват да купят българите на Black Friday 2023 г.

(подредба според процент на споменаване):

Дрехи и обувки

Козметични продукти

Малки домакински уреди (прахосмукачки, миксери, кухненски роботи и др.)

Парфюми

Спорт (спортно оборудване, велосипеди, фитнес екипировка и др.)

Дом и декор (мебели, декорации, осветителни тела и др.)

Играчки

Мобилни телефони

Книги

Гуми, авточасти и автоаксесоари

Климатици, бойлери и уреди за отопление

Хранителни продукти / Храни и напитки

Обичайни детски продукти (памперси, храни, хигиенни продукти и продукти за грижа, дрехи, обувки и т.н.)

Телевизори

Аудио Hi-Fi

Модни аксесоари (часовници, куфари, чанти и др.)

Хоби / Направи си сам (инструменти и електрически инструменти – бормашини, лентови триони)

Лаптопи

Продукти за лична грижа (сешоари, самобръсначки, преси за коса, епилатори)

Храна и аксесоари за домашни любимци

Периферни устройства (клавиатура, мишка, високоговорители, слушалки и др.)

Смарт устройства (различни от смартфони – смарт часовници, смарт уреди и джаджи за дома)



*Проучването е поръчано от eMAG и проведено от Kantar чрез лични интервюта и попълване на въпросник на таблет между 16 и 26 октомври 2023 г. сред национално представителна градска извадка от 1025 респонденти на възраст между 18 и 55 години. Проучването в България е част от регионално проучване, проведено също в Румъния и Унгария.