КЗК проверява търговските вериги за натиск върху производители

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва проверки на две големи търговски вериги заради съмнения, че оказват натиск върху български производители чрез искане на прекомерни търговски отстъпки. Според институцията подобни практики могат да се отразяват пряко върху крайните цени, които плащат потребителите.

Заместник-председателят на КЗК Радомир Чолаков коментира, че има сигнали за нелоялни отношения между търговци и доставчици, а проверките трябва да покажат дали част от ценовия натиск върху производителите впоследствие се прехвърля върху клиентите в магазините.

По думите му Комисията разполага със сериозни правомощия, включително да налага санкции до 10% от годишния оборот на предприятия, ако бъдат доказани нарушения на правилата за конкуренция. Той обаче предупреди, че подобни мерки трябва да се прилагат внимателно, тъй като могат да имат тежки последици за цели отрасли.

Концентрацията на пазара създава проблеми

Според Чолаков един от сериозните проблеми е силната концентрация в отделни сектори. Той даде пример с млечната индустрия, където голям дял от пазара е съсредоточен в ограничен брой предприятия.

По думите му през последните десетилетия производството на сурово мляко в България е намаляло значително, което прави страната все по-зависима от внос. Това затруднява развитието на повече преработватели и ограничава реалната конкуренция.

Според него отслабването на малките и средните производители води до затваряне на предприятия, освобождаване на пазарни ниши и навлизане на все по-големи играчи, което задълбочава зависимостта от вносни продукти.

КЗК отчита четири разкрити картела

От началото на годината Комисията е установила четири картелни споразумения в различни икономически сектори. Сред тях са обществени поръчки за доставка на храни за болници и детски градини, както и случаи, свързани с IT оборудване и отдаване под наем на строителна техника.

Една от проверките вече има и европейско измерение и се разглежда съвместно с компетентните институции в Брюксел.

От КЗК подчертават, че целта на действията не е единствено налагането на санкции, а създаването на по-конкурентна пазарна среда, която да насърчи българското производство и да ограничи нелоялните търговски практики.