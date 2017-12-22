Коледният дух завладява Капана
Капана се превръща в коледно градче от тази вечер. Третото издание на „Коледа в Капана“ очаква всички oт днес (22-ри) до 26-и декември с богата коледна украса и празнична атмосфера, мащабен коледен базар за ръчно изработени подаръци, специална празнична програма, както и много изненади за най-малките в приказния свят на Капана.
„Коледа в Капана“ е мястото, на което можете да откриете най-подходящия подарък за своите близки в приятна празнична атмосфера с много настроение, музика и аромати. Красиво украсените дюкяни на базара ще предложат на всички посетители безброй ръчно изработени изделия от български автори с разнообразен асортимент от бижута, козметика, декор, облекла, домашни храни и напитки.
„Коледа в Капана“ ви очаква и със своята голяма, красиво украсена сцена, на която ще оживеят традициите и духа на коледния празник. В празничната програма всеки ден от днес до 26-и между 12:30 и 18:30 часа ще се насладим на коледните представления на пловдивски училища и гимназии, изявени танцови, вокални и фолклорни ансамбли, както и на театралния спектакъл за приемствеността и добротата на хората по празниците, подготвен от Университетски театър към Нов български университет. А след празничните представления на сцената, на огромен кино екран ще бъдат прожектирани любими коледни филми в уютна зона с ароматна, сгряваща напитка в ръка.
За най-малките мечтатели пък организаторите са подготвили много специална изненада. Дядо Коледа и Снежанка ще изминат дългия път от Лапландия до Капана, за да дарят радост на всички малчугани и техните родители.
2 коментари
Thanks for sharing this post; I appreciate how simple and readable everything is. geometry lite is worth exploring if you enjoy platform games with challenging levels. Players need to follow patterns, time their jumps, and avoid obstacles. Each attempt offers another chance to learn the level and make progress.
Thanks for sharing this post; I appreciate how simple and readable everything is. geometry lite is worth exploring if you enjoy platform games with challenging levels. Players need to follow patterns, time their jumps, and avoid obstacles. Each attempt offers another chance to learn the level and make progress.