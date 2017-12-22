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Коледният дух завладява Капана

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:23ч, петък, 22 декември, 2017
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Капана се превръща в коледно градче от тази вечер. Третото издание на „Коледа в Капана“ очаква всички oт днес (22-ри) до 26-и декември с богата коледна украса и празнична атмосфера, мащабен коледен базар за ръчно изработени подаръци, специална празнична програма, както и много изненади за най-малките в приказния свят на Капана.

„Коледа в Капана“ е мястото, на което можете да откриете най-подходящия подарък за своите близки в приятна празнична атмосфера с много настроение, музика и аромати. Красиво украсените дюкяни на базара ще предложат на всички посетители безброй ръчно изработени изделия от български автори с разнообразен асортимент от бижута, козметика, декор, облекла, домашни храни и напитки.

„Коледа в Капана“ ви очаква и със своята голяма, красиво украсена сцена, на която ще оживеят традициите и духа на коледния празник. В празничната програма всеки ден от днес до 26-и между 12:30 и 18:30 часа ще се насладим на коледните представления на пловдивски училища и гимназии, изявени танцови, вокални и фолклорни ансамбли, както и на театралния спектакъл за приемствеността и добротата на хората по празниците, подготвен от Университетски театър към Нов български университет. А след празничните представления на сцената, на огромен кино екран ще бъдат прожектирани любими коледни филми в уютна зона с ароматна, сгряваща напитка в ръка.

За най-малките мечтатели пък организаторите са подготвили много специална изненада. Дядо Коледа и Снежанка ще изминат дългия път от Лапландия до Капана,  за да дарят радост на всички малчугани и техните родители.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:23ч, петък, 22 декември, 2017
2 131 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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