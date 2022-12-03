Кога да пътуваме през зимните празници

Предстои ваканция след по-малко от четири седмици – наближават зимните празници. През повечето седмици в годината петъците са най-натоварените дни за летене, а вторниците са най-малко натоварените. Но по време на празниците тази тенденция не е непременно вярна.

През повечето години, седмиците след месец октомври са най-натоварените за пътуване според изследване на airtickets.bg. Два дни преди Коледа и два дни след Нова Година също привличат големи тълпи на летищата.

Един от най-натоварените дни за пътуване в годината, 23 декември – денят преди Бъдни вечер – тази година (2022 г.) се пада в петък. Петък, както споменахме, обикновено е най-натовареният ден за пътуване през дадена седмица. 23 декември не е официален празник, но много туристи могат да заминат на този ден.

Пътуването на самия празник често е най-добрият начин да избегнете тълпите. Хванете първия полет за деня и може да пристигнете навреме за вечерните празненства. Пътуването с ранни полети също се счита за добра практика за намаляване на шансовете за закъснение на полета.

През първите осем месеца на 2022 г. 7,3% от полетите са били забавени поради пристигане на друг самолет. Добре е да се има предвид, че пътуващите могат да спестят средно 15%, като заминат през първата половина на седмицата вместо в четвъртък или петък преди Коледа тази година.