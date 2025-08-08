Евростат: Българите са сред първите в Европа по живот в добро здраве

България се нарежда на трето място сред 30 европейски държави по продължителност на живота в добро здравословно състояние, сочат данни на Евростат за 2023 г. Средно българите живеят 68,6 години в добро здраве, като пред страната ни са само Малта и Италия.

Българските жени са на още по-висока позиция – втори в Европа. През 2023 г. те са живели средно до 71 години без сериозни здравословни проблеми, изпреварени единствено от жените в Малта, които са постигнали със само един месец повече. Най-ниски стойности в тази категория отчитат Швейцария, Дания и Латвия – с едва 54-55 години в добро здраве.

И българските мъже са сред лидерите в Европа – на пето място с 66,3 години в добро здравословно състояние. Най-добре се представят мъжете в Малта (71,7 г.), следвани от тези в Италия, Швеция и Норвегия. На дъното на класацията са Словакия, Естония и Дания.

За сравнение, средната стойност за ЕС през 2023 г. е 63,1 години, като жените живеят в добро здраве средно 63,3 години, а мъжете – 62,8. Общата продължителност на живота в ЕС е по-висока при жените (84 г.) в сравнение с мъжете (78,7 г.). Здравословните години представляват около 75% от живота при жените и 80% при мъжете. Интересен факт е, че само в 9 страни от ЕС мъжете прекарват повече години в добро здравословно състояние от жените.