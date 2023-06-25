Естетичен център Грация – оазисът на красотата

Само на няколко минути от Пловдив ще попаднете в истинско кътче за релакс, разкрасяване и отмора, в което да се оставите в опитните ръце на професионалистите и да получите грижите и вниманието, което заслужавате

Преди близо два века, един от най-великите романисти – Фьодор Достоевски, е казал, че „Красотата ще спаси света“. И ако възприемем тази фраза буквално и отдадем нужното внимание на физическото ѝ измерение, то това означава за всички нас, че трябва да се опитваме да я съхраним и запазим в нас и около нас, колкото се може по-дълго.

Всъщност култът към красотата започва още в дълбока древност, когато дамите са използвали редица природни средства, за да запазят лицето си свежо и младо, а кожата на тялото си – мека и стегната. Днес, с напредването на науката и технологиите, няма нужда да събираме билки в гората и да използваме средства със съмнително действие, за да забавим стареенето си, но пък успешно може да се възползваме от иновациите и знанията на специалистите в областта.

Така открихме и едно сравнително ново място в близост до Града под тепетата, където всяка дама или господин може да получи нужните грижи и внимание и да се поддържа естетично в отличен външен вид.

Естетичен център „Грация“ е разположен в самото начало на Асеновград откъм Пловдив, на втория етаж в хотел „Сани“. Мястото е удобно за посещение и разполага с частен паркинг. Локацията му е перфектна за всички жители на града и гости от страната, които често съчетават избора си на тоалет за специален повод с една от най-иновативните услуги на салона. В „Грация“ имате възможност да съчетаете богатия набор от процедури за разкрасяване и релакс с прическа и грим на място и така да подарите на себе си и на любим човек незабравим ден.

На финала на приготвленията винаги е добре да отделите време за отмора и релакс, в които да се оставите да ви поглезят с цялостен пакет, специално предназначен за булки или друг официален повод.

По този начин ще бъдете свежи и отпочинали за големия ден, ще се почувствате красиви и желани, а може да съчетаете преживяването с приятелки и да запазите на място всичко – чак до избрания макиаж и подбраната визия за косата.

Работи се с най-висок клас професионална салонна козметика, а към красивата визия на лицето – винаги може да добавите и отлични оформен маникюр и педикюр в предпочитан нюанс за ежедневието или събитието.

Една от най-желаните процедури сред дамите и господата в естетичния център използва силата на HI-FU технологията за всички, които харесват естественото стимулиране на природните процеси. Прилагането ѝ върху лицето действа като неоперативен лифтинг и ни прави по-млади, със стегната и сияйна кожа. В света на естетиката това визуално повдигане, което не може да се постигне с нито една друга процедура, е подходящо както за жени, така и за мъже.

Апаратът е от най-ново поколение, с охлаждаща глава, благодарение на която по време на процедурата не се усеща абсолютно никаква болка и не се използва локална упойка. С него може да се третират и зони по тялото, като действието е в посока унищожаване на мастните клетки, намаляване на обиколките и целулита, стягане кожата, увеличаване еластичността й и изглаждане текстурата.

За всички пък, които все още се въздържат от по-активната грижа, много подходящи са масажите и пилингите. Японският масаж на лице, шия, деколте и скалп използва специални техники, които не само подобряват цялостния вид на кожата и подобряват регенеративните процеси в нея, но и са отличен начин за удоволствие и релаксация.

За пилингите се използва медицинската козметика от най-висок клас на френската марка Filorga. Те са истински експерт в анти-ейдж грижата и притежават патентована технология NCEF® – уникално решение, което забавя този процес и коригира вече възникналите несъвършенства. Дори и през летните месеци, техният универсален целогодишен пилинг LIGHT PEEL е страхотно решение за третиране и превенция срещу образуване на пигментни петна и запазване на равномерен и сияен тен.

Освен за здравия външен вид, на място могат да се погрижат и за цялостно подпомагане на организма и връщане на тялото ни в състояние на равновесие. С помощта на биорезонансната технология се разкриват дисбалансите, дефицитите, непоносимостите, нещата, които ни пречат, или са дошли в повече. Тя е съчетава в себе си мъдростта на източната медицина, и съвременния холистичен подход към организма като едно цяло и активира собствените ни оздравителни сили, за да постигнем здравословен и емоционален баланс. Практиката е резултат от най-новите постижения в компютърните и медицинските технологии и е ключова за определяне на действащи алергични, възпалителни или дегенеративни процеси и блокажи в енергийния поток.

Естетичен център „Грация“ е нашият първи избор винаги, когато искаме да отделим време за себе си, или да зарадваме любим човек. Независимо дали искате да стегнете фигурата си за морето, или да освежите кожата си след продължително излагане на слънце и стресови фактори, а специалистите ще ви консултират за подходящи терапии и заедно може да изготвите план, с който да забавите по естествен начин стареенето и да помогнете на тялото си в процеса на естествена регенерация.