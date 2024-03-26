Децата на Рогош, Войводиново и Скутаре обраха наградите на празника на Марица

Празникът започна с химна на България в заседателната зала на администрацията, където се проведе тържествено награждаване на победителите в конкурса на тема: „Община Марица – моят роден край“. В него се включиха 120 подрастващи със свои есета, мултимедийни презентации и рисунки от всички училища.

„Благодаря на всички вас, деца, за уникалните произведения, посветени за празника на прекрасната ни община, които сътворихте. Благодаря на преподавателите за помощта. Имаме чудесни деца и съм спокоен, че бъдещето на Община Марица ще продължи в същия възходящ ход, който сме поели от самото й създаване преди 36 години“, заяви кметът Димитър Иванов. Той уточни, че работата на журито е била изключително затруднена при оценяването, защото всички творби са прекрасни.

В категорията за най-добро есе първото място бе присъдено на 13-годишния Илиан Карапачов от Рогош, второто – на Атанас Чолаков от Бенковски, а трета награда бе присъдена на Кристина Гинова от Труд. С поощрителен приз бе удостоена 10-годишната Ана-Михаела Стоянова от Маноле. В конкурса за презентации бяха отличени четири мултимедийни проекта. За най-атрактивна бе обявена творбата на Мирослав Данков и Славян Димитров от Войсил. Трето място бе присъдено на Юсеин Асенов и Атанас Комитски от Маноле, а с втора награда бе отличен проектът на 12-годишния Иван Христев от Костиево. С първо място, грамота и таблет бе удостоена мултимедийната презентация на Мария Кокова от Строево. В нея тя разказва за забележителните обекти в родното си село. „Забележителностите в Строево са паметната плоча на загиналите руски войници, паметникът на участниците във войните и тракийската гробница, която първо е била могила, но след като са я открили, в нея са намерени два гроба на възрастни и един на малко дете. Учените са установили, че гробницата е на тракийски цар. Едно от доказателствата за това твърдение е, че при разкопките е намерен златен лист от лавров венец. Там са открити части от глинени съдове от римската епоха и мраморна плоча, върху която е изобразена богиня“, сподели 12-годишната Мария.

В конкурса за рисунка участниците бяха разпределени в две възрастови групи, като при учениците до 12 години с първа награда бе отличен Патрик Бирол от Бенковски, с втора – Ивета Костова от Войводиново, а третото място бе присъдено на Дария Малинова от Войсил. Във втора възрастова група журито удостои с първа награда творбата на 14-годишната Пепа Димитрова от Костиево. С второ място бе отличена рисунката на Моника Атанасова от Труд, а с трето – Юлия Рангелова от Рогош. Поощрителни награди бяха връчени на 13-годишната Василена Славкова от Бенковски и 14-годишната Денислава Георгиева от Труд.

Кметът връчи специалната награда – екскурзия до Казанлък на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Труд за активно участие в конкурса. Председателят на Об С Виолета Христодулова връчи стативи за рисуване с комплекти темперни бои и четки за училищата с масово участие в конкурса – ОУ „Васил Левски“ в Рогош, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Войводиново и СУ „Георги Бенковски“ в Бенковски. Всички деца получиха грамоти, а носителите на първи награди – таблети, на втори – външна памет, а отличените с трети места и поощрителни награди – bluetooth слушалки.

По-късно празникът се премести на стадиона и спортната зала в Маноле, където повече от 200 ученици от 11 училища в Община Марица се съревноваваха в четири турнира. Отборите на Рогош, Войводиново и Скутаре при индивидуалните спортове спечелиха призовите места в пролетния празник на Община Марица. Във футболния турнир тимът на Рогош спечели съревнованието, следван от Войводиново и Костиево. При волейболистите най-добър бе отборът на ОУ „Васил Левски“ Рогош, а второто и третото място спечелиха момичетата от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Войводиново и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Калековец. Купите и грамотите на участниците бяха връчени от кмета на Община Марица Димитър Иванов и председателя на ОбС Виолета Христодулова. На събитието присъстваха заместник-кметът Николай Стаматов, кметът на Маноле Стоил Дишев, който бе домакин на пролетния празник, както и кметове и съветници от Община Марица.