BANGARANKOK. Така феновете кръстиха Bangkok, където снощи сe проведе първият конкурс на Евровизия в Азия. Нашата DARA отнесе публиката с мощното изпълнение на хита си BANGARANGA и новото парче Bad Idea, предаде бившият редактор във в. Марица Панчо Благоев, който от дълги години живее в тайландската столица. Той съобщава в профила си във Фейсбук, че българската певица е предизвикала истерия с появата си в мегашоуто.

Ето какво разказа Панчо Благоев:

DARA връчи наградата на победителката- 19-годишната изпълнителка от Филипините CARMELLE. Нейната песен „Sobra-Sobra“ спечели вота на публиката и журито с 211 точки. Подгласници са й изпълнителите от Тайланд и Виетнам съответно със 170 и 164 точки.

11 страни участваха в конкурса, а победителката беше определена с гласовете на феновете от 183 страни от цял свят.

Шоуто се проведе в ултрамодерния комплекс ONE BANGKOK. В препълнения форум имаше много фенове на Евровизия от цял свят пристигнали специално за първото издание на азиатската му версия.

Дали формулата е успешна зависи от интереса на телевизиите в Азия и най-вече от рекламодателите, коментира днес BBC в репортажа си от Банкок. Интересът на публиката е огромен.

AsiaVision, WorldVisison, Earth Vision, EuroAsiaVsion…това са само част от идеите на феновете в социалните мрежи как да бъде прекръстен конкурсът. Завихрилата се дискусия твърдо е на мнение, че Eurovision Asia трябва да продължи и догодина.

ONE BANGKOK е зашеметяващ комплекс от ултрамодерни офис сгради, 5-звездни хотели и 3 лъскави мола.