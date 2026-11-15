BANGARANKOK. Така феновете кръстиха Bangkok, където снощи сe проведе първият конкурс на Евровизия в Азия. Нашата DARA отнесе публиката с мощното изпълнение на хита си BANGARANGA и новото парче Bad Idea, предаде бившият редактор във в. Марица Панчо Благоев, който от дълги години живее в тайландската столица. Той съобщава в профила си във Фейсбук, че българската певица е предизвикала истерия с появата си в мегашоуто.
Ето какво разказа Панчо Благоев:
DARA връчи наградата на победителката- 19-годишната изпълнителка от Филипините CARMELLE. Нейната песен „Sobra-Sobra“ спечели вота на публиката и журито с 211 точки. Подгласници са й изпълнителите от Тайланд и Виетнам съответно със 170 и 164 точки.
11 страни участваха в конкурса, а победителката беше определена с гласовете на феновете от 183 страни от цял свят.
Шоуто се проведе в ултрамодерния комплекс ONE BANGKOK. В препълнения форум имаше много фенове на Евровизия от цял свят пристигнали специално за първото издание на азиатската му версия.
Дали формулата е успешна зависи от интереса на телевизиите в Азия и най-вече от рекламодателите, коментира днес BBC в репортажа си от Банкок. Интересът на публиката е огромен.
AsiaVision, WorldVisison, Earth Vision, EuroAsiaVsion…това са само част от идеите на феновете в социалните мрежи как да бъде прекръстен конкурсът. Завихрилата се дискусия твърдо е на мнение, че Eurovision Asia трябва да продължи и догодина.
ONE BANGKOK е зашеметяващ комплекс от ултрамодерни офис сгради, 5-звездни хотели и 3 лъскави мола.
Един коментар
ЕВРОПЕЙСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА ДОМАКИНСТВА НА ЗАП-АЗИАТСКАТА ДЪРЖАВА ЦИОН-НАЦИ-ТЕРОРИСТ ИЗР@ЕЛ.
ТОВА СИ Е ПО ДЕФИНИЦИЯ…!
АКО ОЛИГАРХИИТЕ ПОСТАВЯТ В СЪСТЕЗАНИЕТО ЦИОНИСТИ – ТОГАВА НИЩО ЧУДНО, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИ УЧАСТНИЦИ СЕ ОТКАЗВАТ. АВТОМАТИЧЕСКИ ТОВА ЗНАЧИ, ЧЕ И БГ-СТАН НЕ БИВА ДА СЕ ПЪХА В ДАЛАВЕРАТА!
НЕ МОЖЕ ДА ДОМАКИНСТВАМЕ НА ТАКЪВ ВИД ИЗВРАЩЕНИЕ = = = ЕВРеОВИЗИЯ