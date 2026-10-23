Един час повече сън ни очаква в нощта срещу неделя. На 25 октомври България преминава към зимното часово време, като в 4:00 часа стрелките ще бъдат върнати назад до 3:00 часа.
Така денонощието формално ще продължи 25 часа, а промяната ще се случи точно в деня, в който българите ще гласуват за президент. Изборният ден започва в 7:00 часа по новото часово време.
За повечето хора промяната ще остане почти незабележима от техническа гледна точка. Телефоните, компютрите и умните часовници обикновено сверяват часа автоматично. По-старите електронни устройства, автомобилни часовници и механични часовници обаче може да изискват ръчна настройка.
Какво се променя с връщането към зимното време
С едно завъртане на стрелките България отново преминава към UTC+2. Светлата част от деня няма да стане по-кратка, но ще бъде разпределена по различен начин спрямо часовника – сутрин ще се разсъмва по-рано, а вечер ще се стъмва по-рано.
Сезонната промяна се извършва в последната неделя на октомври съгласно действащите правила в Европа. България прилага практиката от 1979 г.
Организмът също трябва да „свери часовника“
Допълнителният час в леглото не означава, че всички ще се чувстват по-отпочинали. За организма промяната е своеобразно разместване на режима, макар и само с 60 минути.
В първите дни е възможно да се появят сънливост, умора, раздразнителност или по-трудна концентрация. Колко бързо ще се нагоди човек зависи от индивидуалния му режим и чувствителността към промени в часовете за сън.
За по-лесна адаптация специалистите препоръчват да не променяме рязко ежедневния си график, да прекарваме повече време навън през деня и да намалим използването на телефони и други екрани преди лягане. Разходките и физическата активност също могат да помогнат.
Стрелките ще тръгнат напред напролет
Зимното часово време ще остане в сила през следващите месеци. Следващото местене на часовниците ще бъде на 28 март 2027 г., когато отново ще преминем към лятното часово време.
Тогава ще загубим един час – в 3:00 часа стрелките ще бъдат преместени напред до 4:00 часа.
Въпросът дали сезонната смяна на часа трябва да бъде прекратена се обсъжда от години на европейско ниво, но засега окончателно решение за отпадането на практиката няма.
Един коментар
Астрономическо…. Не сме се родили със зимно и лятно време. Лятното е измислено, следователно има Астрономическо и лятно часово време.