Един час повече сън ни очаква в нощта срещу неделя. На 25 октомври България преминава към зимното часово време, като в 4:00 часа стрелките ще бъдат върнати назад до 3:00 часа.

Така денонощието формално ще продължи 25 часа, а промяната ще се случи точно в деня, в който българите ще гласуват за президент. Изборният ден започва в 7:00 часа по новото часово време.

За повечето хора промяната ще остане почти незабележима от техническа гледна точка. Телефоните, компютрите и умните часовници обикновено сверяват часа автоматично. По-старите електронни устройства, автомобилни часовници и механични часовници обаче може да изискват ръчна настройка.

Какво се променя с връщането към зимното време

С едно завъртане на стрелките България отново преминава към UTC+2. Светлата част от деня няма да стане по-кратка, но ще бъде разпределена по различен начин спрямо часовника – сутрин ще се разсъмва по-рано, а вечер ще се стъмва по-рано.

Сезонната промяна се извършва в последната неделя на октомври съгласно действащите правила в Европа. България прилага практиката от 1979 г.

Организмът също трябва да „свери часовника“

Допълнителният час в леглото не означава, че всички ще се чувстват по-отпочинали. За организма промяната е своеобразно разместване на режима, макар и само с 60 минути.

В първите дни е възможно да се появят сънливост, умора, раздразнителност или по-трудна концентрация. Колко бързо ще се нагоди човек зависи от индивидуалния му режим и чувствителността към промени в часовете за сън.

За по-лесна адаптация специалистите препоръчват да не променяме рязко ежедневния си график, да прекарваме повече време навън през деня и да намалим използването на телефони и други екрани преди лягане. Разходките и физическата активност също могат да помогнат.

Стрелките ще тръгнат напред напролет

Зимното часово време ще остане в сила през следващите месеци. Следващото местене на часовниците ще бъде на 28 март 2027 г., когато отново ще преминем към лятното часово време.

Тогава ще загубим един час – в 3:00 часа стрелките ще бъдат преместени напред до 4:00 часа.

Въпросът дали сезонната смяна на часа трябва да бъде прекратена се обсъжда от години на европейско ниво, но засега окончателно решение за отпадането на практиката няма.