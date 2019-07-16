Непоказвани фотографии Златина Тодева ще бъдат изложени в Баня Старинна

“Мигновения” на Юлиян Табаков гостува в Пловдив с последните и най-искрени снимки на голямата ни актриса

Изложбата на Юлиян Табаков “Мигновения” ще направи своята премиера и в Пловдив като част от официалната програма на “Пловдив – Европейска столица на културата 2019”. Тя се открива на 18-и юли от 19 часа в Залите за съвременно изкуство „Баня Старинна” и включва няколко серии от широкоформатни и миниатюрни фотографии – портрети на голямата българска актриса Златина Тодева и режисьора Марий Росен.

Изображенията са заснети през януари 2007 г., три месеца преди Златина Тодева или мама Злата, както е по-известна в театралните среди, да напусне този свят и са последните фотографии с нея. Крехкият образ на нейната голота ни показва старостта и тялото, преди то да бъде напуснато. Отделните серии преминават от интимност и копнеж и достигат до сакралност. Този проект не само поставя сериозни морални и естетически въпроси, но и предизвиква задълбочен размисъл върху някои от вечните теми, които ни вълнуват: преходност, старост, смърт, любов, начало, край. Тези теми са неразделна част от живота като такъв, което прави “Мигновения” универсален.

Познанството на Златина Тодева с Юлиян Табаков датира от 2005 г., когато работят заедно по представлението “Анатомия на крайното”. Двамата се срещат покрай заснемането на плаката за представлението, за който на мама Злата й се налага да се съблече. Впечатлен от нейното присъствието и по идея на дъщеря й, Гергана Тодева, младият творец й предлага да направят съвместна фотосесия заедно с Марий Росен. Откровеността и отношението на актрисата помагат за доразвиването на идеята и дават възможност на Юлиян да създаде една уникална серия от снимки. Внезапната смърт на Златина Тодева обаче става причина тези фотографии да не видят бял свят до 2015 г.

“Изложбата беше представена за първи път в София през 2015-а година, след това през 2017-а гостува във Варна и сега идва ред на Пловдив. В Баня Старинна ще представя за първи път една до сега не показвана серия и две от вече излаганите серии в пълния им вид. Също така, заради локацията, широкоформатните изображения ще бъдат изготвени наново с различен размер, което прави изложбата в Пловдив наистина уникална”, споделя Юлиян Табаков.

“Мигновения” се открива на 18 юли от 19:00 часа в Баня Старинна и може да бъде видян всеки ден от 11.00 до 19.00 до 15 август 2019-а година.

Проектът се осъществява благодарение на Кояна Тренчева, Столична община и Министерство на културата. Представянето на “Мигновения” в Пловдив се осъществява с финансовата подкрепа на Общинска Фондация “Пловдив 2019”

Юлиян Табаков завършва ССХУПИ специалност детски играчки, НХА “Николай Павлович” специалност сценография и ENS des Beauix Arts в Париж – ателие Фишер / Дитман. От 2002 г. живее и работи в Швеция като художник и сценограф. През последните 17 години прави сценорафски и костюмографски решения за над 50 представления в Швеция, България, Русия, Литва, Кения, Швейцария и Германия, илюстрациите за 9 детски книги, както и многобройни самостоятелни изложби в България, Швеция и Чехия.

2000 – режисьорски дебют с авторския спектакъл “Три сестри” по А. П. Чехов

2011 – отличие “Златен Век” за принос в развитието на българската култура

2012 – дебют с художествено-документалния филм “Цветанка” – носител на 12 международни и национални отличия, две национални номинации, официално селектиран на над 20 международни фестивала между които: Doc Fortnight 2013 – Музей за съвременно изкувство MoMA Ню Йорк, CPH:DOX – Копенхаген, DOK Lepzig, DOC POINT- Хелзинки/Талин, Trieste IFF

2014 – режисира заедно с Ане-Катрин Пейтз “Фикциите на Сати – разходки с Ерик Сати” по поръчка на Арте, година по късно филмът влиза в златния фонд на телевизионния канал

2013 – награда АСКЕЕР за постижения в областта на костюма за “ИДИОТ 2012” по Достоевски

2018 – отличие Стивен Доханос за илюстрация по тема ‘за по зелен свят’ – от обществото и музея на илюстраторите в Ню Йорк

Златина Гочева Тодева, известна още като Мама Злата, е родена на 27 февруари 1926 г. в Стара Загора. Нейното име е свързано основно с пет театъра – в Стара Загора, Пазарджик, Димитровград, Хасково и Пловдив. За творчеството й може да се каже, че е изиграла почти всички класически женски роли и че е работила с повечето от най-известните български режисьори. През 1991 г., след смъртта на своя съпруг Никола Тодев, Златина решава да се оттегли от творческият си път, но не след дълго – по настояване на Юлия Огнянова – се завръща с моноспектакъла “Забравените от небето”. Този спектакъл дава началото на нов творчески възход в нейния живот, който се откроява с предизвикателни предложения за участия в нестандартни театрални форми, кино и дори анимация. А начинът, по който изглежда в последните години от живота си, старостта с нейните деформации, съчетани с едно по детински бодро и „хитро“ излъчване, неизчерпващата й се енергия за игра, я превръщат в любим артист на публиката и вдъхновение за много творци до края на дните й. Дори и сега, след толкова много години, образът на Мамето остава един от най светлите и незабравими в българските театър и кино.