Институцията на омбудсмана разкрива горещи телефонни линии, на които пострадалите от военния конфликт в Украйна ще могат да получат безплатна правна помощ. Съобщението е публикувано на страницата на обществения посредник Диана Ковачева на български и украински език.

“Омбудсмен відкриває гарячу лінію для постраждалих від конфлікту в Україні

Інституція омбудсмена відкрила гарячі лінії, за якими постраждалі від військового конфлікту в Україні зможуть отримати безоплатну правову допомогу.

Для зв’язку з Національним превентивним механізмом (умови в центрах для біженців): +359879 38 42 78; 0878 59 26 42; 0895 663 559; 0878 50 69 78;

Для консультації щодо правової бази та заповнення охоронних документів: 0878 59 26 42;

З трудово-правових питань: 0878 20 45 02; 0897 25 83 44;

У разі проблем в охороні здоров’я: 0892 61 68 85;

Для захисту пенсійних та соціальних прав: 0895 56 19 39;

Консультації у сфері освіти: 0886 86 28 83;

З питань захисту прав дітей: 0895 66 35 57;

З питань прав людей з інвалідністю та дискримінації: 0895 66 35 66; 0895 56 19 36;

Захист користувачів адміністративних та державних послуг: 0894 77 78 72;

Консультації у сфері права власності: 0895 66 35 68;

Щоб зв’язатися з офісом омбудсмена: 0898 24 07 09;

Щоб зв’язатися з прес-центром: 0887 75 01 21.”

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