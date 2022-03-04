Институцията на омбудсмана разкрива горещи телефонни линии, на които пострадалите от военния конфликт в Украйна ще могат да получат безплатна правна помощ. Съобщението е публикувано на страницата на обществения посредник Диана Ковачева на български и украински език.
“Омбудсмен відкриває гарячу лінію для постраждалих від конфлікту в Україні
Інституція омбудсмена відкрила гарячі лінії, за якими постраждалі від військового конфлікту в Україні зможуть отримати безоплатну правову допомогу.
Для зв’язку з Національним превентивним механізмом (умови в центрах для біженців): +359879 38 42 78; 0878 59 26 42; 0895 663 559; 0878 50 69 78;
Для консультації щодо правової бази та заповнення охоронних документів: 0878 59 26 42;
З трудово-правових питань: 0878 20 45 02; 0897 25 83 44;
У разі проблем в охороні здоров’я: 0892 61 68 85;
Для захисту пенсійних та соціальних прав: 0895 56 19 39;
Консультації у сфері освіти: 0886 86 28 83;
З питань захисту прав дітей: 0895 66 35 57;
З питань прав людей з інвалідністю та дискримінації: 0895 66 35 66; 0895 56 19 36;
Захист користувачів адміністративних та державних послуг: 0894 77 78 72;
Консультації у сфері права власності: 0895 66 35 68;
Щоб зв’язатися з офісом омбудсмена: 0898 24 07 09;
Щоб зв’язатися з прес-центром: 0887 75 01 21.”
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1 коментар за “Омбудсманът открива гореща линия за пострадалите от конфликта в Украйна”
Добре, че уредихте страдающите болгарские пенсионери!
Още същия следобед махнаха темата че украински дезертьори чакат “български” ПАСПОРТИ (за да уредят изборните кроежи на ВЛАСТелина). Ето Линк, кликни:
https://podtepeto.com/novini/u-nas-veche-ima-nad-1000-ukrainci-izbyagali-ot-voinata-7300-chakat-grazhdanstvo/comment-page-1/#comment-167712
(Ами ако ни усетят от ЕС? От ООН? Пенсионерите?)