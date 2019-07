Гуруто на родната миксология с гостуване в Пловдив

Тази сряда в Пловдив гостува Димитър Димитров – една от най-култовите личности на българската бар сцена. Той ще представи в клуб Фарго пет авторски коктейла, отразяващи последните тенденции в световната миксология. А по-рано през деня ще се проведе мастърклас, на който Димитър ще разкаже подробно за интересните похвати, които се използват в най-добрите барове по света като кларификации с мляко и ензими, техниката “fat wash” и други.

Димитър Димитров е бар шеф, миксолог, съдия, лектор и съосновател на Българска барманска гилдия. Възпитаник е на Boston Bartenders School of America, а през 2012г. негов коктейл е публикуван в „101 най-добри коктейла в света“. През 2015г. печели двете най-сериозни бармански състезания в страната – Invite Bulgaria Cocktail Competition и The Bartender of the Year of World Class Bulgaria, а впоследствие става съдия на европейските бар награди – Mixology Bar Awards.

Мастъркласът започва в 13:45 часа. Входът е свободен, но е нужна регистрация на d.dimitrov@bgbartendersguild.org.

Коктейлната вечер стартира в 20:00 часа и отново е с вход свободен.

Полезни връзки:

Събитие във Facebook

Club Fargo @ Facebook

Club Fargo @ Instagram