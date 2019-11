The Brand New Heavies идват в София на 24 януари

Кралете на фънка и ейсид-джаз движението The Brand New Heavies се завърнаха в концертните зали след записите на едноименния албум “TBNH”, с който отбелязват 30-годишнината си на сцената. Турнето “The Funk Is Back” стартира на 31 октомври в Брайтън, а билетите за първия концерт, както и за предстоящите в Лондон, Манчестър и Глазгоу са напълно разпродадени.

Формацията започва пътя си от лондонските клубове, а характерните й стил и звученe я извеждат на големите концертни подиуми. Ядрото на The Brand New Heavies са композиторите Саймън Бартоломео и Андрю Леви, които с музиката си вдъхновяват поколение успешни изпълнители, включително Jamiroquai, D’Angelo, Ерика Баду и суперпродуцента Марк Ронсън, който определя техния дебютен албум като един от петте, променили живота му.

През годините 15 от хитовете на The Brand New Heavies достигат челните места на британските и американските класации за сингли, денс, клубна, ар енд би и хип-хоп музика, а албумите им са с платинен статус по продажби. Сред най-обичаните им песни са „Dream On Dreamer”, „Sometimes”, „You’ve Got A Friend”, „Apparently Nothing”, „Shelter”, „Never Stop” и др.

Най-големите хитове на The Brand New Heavies, както и песни от юбилейния им албум ще звучат в зала “Универсиада”, където емблематичната формация ще изнесе концерт на 24 януари. В България групата идва с вокал Анджела Ричи, известна с харизматичното си присъствие и невероятен талант да интерпретира джаз и фънк по адекватен за 21 век начин.

Билетите за концерта на The Brand New Heavies са налични в мрежата на Ивентим.