ONE DANCE WEEK 2019 представя фокус Полша: Апел към западния човек

На 19 октомври в Пловдив гостуват провокативните спектакли ВТОРА ПРИРОДА на Агата Синиарска и Каролина Гживнович и ДОБРЕ ДОШЛИ на независимия артист Аурора Лубос. Съвременни танцови продукции, докосващи важни за съвремието ни теми – колективното човешко безразличие към унищожаването на природата, последиците от Холокоста и мъчителната реалност на имигрантската криза.

По време на закриващия уикенд на фестивала ще си зададем няколко въпроса с изключителна тежест. Самоунищожителна ли е човешката природа? Безразлични ли сме към съдбата на другия? Или към тази на природата? Как да се борим с общочовешкото примирение, неведение и липса на съпричастност?

ВТОРА ПРИРОДА – Агата Синиарска и Каролина Гживнович

Полските хореографи Агата Синиарска и Каролина Гживнович изследват природата, нейните пречистващи сили, символи и опасности, за да представят радикален и съвременен прочит на травмата на Холокоста. Те базират своя спектакъл върху биографията на прочутата Пола Ниренска (1910 – 1992). Полска танцьорка от еврейски произход, Ниренска напуска страната и след множество перипетии се установява в САЩ. Там тя се превръща в една от движещите сили на модерното танцово изкуство, но не успява да се освободи от спомените за геноцида и в крайна сметка се самоубива.

Унищожаването на околната среда е нашето съвременно унищожение. Както и по време на Холокоста, днес природата отново е свидетел на човешките разрушителни стремежи. Нацисткият геноцид е свързан и с широкомащабен екоцид.

“Като част от поколение, родено десетилетия след Холокоста, с този проект ние не опитваме да сме част от тази история. Не можем да изпитаме този ужас, да се преструваме, че го разбираме. Въпреки това ние вярваме, че все още можем да поучим от нея, от тази друга реалност, която се сблъсква с нашите съвременни индивидуални и колективни истории.”

Артистичният фокус върху Пола Ниренска е свързан с конкурс на Института „Адам Мицкевич“ в партньорство с Института по музика и танц за създаване на танцов спектакъл в памет именно на Ниренска. Отбелязвайки 100 години от своята независимост, Полша инициира проекта „Хореографски територии – нови пътеки на авангарда“, насочен към млади танцови артисти и хореографи, вдъхновени от икони на световното танцово изкуство от полски произход.

„ВТОРА ПРИРОДА“ е втората продукция от тази серия след “The Yanka Rudzka Project: Polyphonies”. През следващите години участниците ще създадат танцови продукции, вдъхновени от Бронислава Нижинска и Мари Рамбер. Целта на проекта е да преоткрие и подкрепи съвременния танц в Централна и Източна Европа.

ВТОРА ПРИРОДА (Агата Синиарска и Каролина Гживнович)

19 ОКТОМВРИ – 17:00 – 17:30

СКЛАД – Пловдив, ул. Екзарх Йосиф №16

Билети ще намерите онлайн в мрежата на EpayGo, както и на касите на Easypay в цялата страна.

ДОБРЕ ДОШЛИ – Аурора Лубос

„Когато Аyрора Лубос поставя върху ръцете на жена от публиката върху парцалена кукла, имитираща човешко тяло, нямам съмнение за това, което виждам. Пиета? Вопъл, жал от Западния свят към онези, които не са оцелели в морското пътешествие. […] Беше красив жест. Беляза ме хуманизмът, който прелива от това представление – дълбокото човешко отношение, което ни кара да уважаваме всеки живот.” – Изабела Шиманска

От сцената Аурора Лубос протяга ръка за състрадание. В родната й Полша, а и не само, темата за приема на бежанци довежда до раздори и затворени врати. Какво изпитваме ние, преситените европейци, към другите, чуждите, изпадналите в беда. Добре дошли ли са наистина? Аурора Лубос задава тези въпроси на зрителите, на полското общество, както и в по-широк европейски контекст. Нейното солово изпълнение е колкото покана за човечност, толкова и протест срещу безразличието. Танцов апел към западния човек, скрит зад уюта и сигурността, който затваря очите и сърцето си за бягащите от, конфликти, репресии, смърт и глад.

Част от постановката е документация на пърформанса „От водата“, представен на плажа в град Сопот, Полша, в средата на октомври 2015 във връзка с Деня за солидарност с бежанците.

Родена през 1977-а, Аурора Лубос е независим танцов артист. Тя е свързвана основно с полската и британската съвременна сцена. Автор е на няколко смели и искрени солови продукции, посветени на домашното насилие и други актуални проблеми. Сред тях са Zanzibar, Unfinished, Knife, Horse and Stairs, Acts; Thou Shalt Not. В продължение на 15 години Лубос е част от трупата на британския Vincent Dance Theatre. Тя създава инсталации и пърформанси (No. 1, Four Corners, Act for Two – Leftovers, Without Home, Out of Water), както и анимации (Winter 2010 cycle).

ДОБРЕ ДОШЛИ – Аурора Лубос

19 октомври – 20:00 ч. – Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив

Билети ще намерите онлайн в мрежата на EpayGo, както и на касите на Easypay в цялата страна.