Meszecsinka с концерт на Куртово Конаре Фест

Унгарската банда се завръща в България след премиера на арт-клип към сингъла “I Don`t Let It”

Унгарската група Meszecsinka ще е голямата изненада на фестивала на традиционните храни и занаяти Куртово Конаре Фест, който ще се проведе утре и в другиден. На 6 септември сената е запазена за Миленита и нейния бенд, а на 7 септември на нея ще излязат Meszecsinka.

Само преди дни една от най-успешните унгарски етно групи Meszecsinka направи премиера на клипа към сингъла “I Don`t Let It”. Песента е част от последния албум на квартета “Stand Into The Deep”, който излезе по-рано тази година и беше представен през лятото с емоционални турнета в България, Русия, Германия, Франция, Холандия, Сърбия, Румъния и Казахстан.

Първият сингъл от албума -“Приспивна песен / Lullaby” и клипа към него излязоха преди няколко месеца, последва песента, канеща ни да видим смъртта по нов начин Lookingatmydeath, а днес вече можем да се насладим и на най-новото от носителите на награда „Фонограм” (унгарското Grammy) – завладяващата и със силно послание “I Don`t Let It”. Клипът впечатлява с визуалната си откровеност, а танците на Аннамари ни пренасят в света на езотериката. Песента акцентира върху желанието за освобождение от натрапчивото, необяснимо и нежелано чуждо присъствие в живота ни. Видеото към “I Don`t Let It” показва именно борбата с чувството за обсебеност, а самата Аннамари споделя как се е стигнало до концепцията за визуализацията:

„Емил слушаше песента, а аз гледах в YouTube моята любима танцьорка. Танцуваше заар и като гледах танца, и слушах песента, разбрах, че това ще е клипа. Бях чувала и по-рано за този танц, но след като режисьора Максим провери и ми каза каква е същността му, се стреснах – та песента е точно за това! Да се освободиш от това чуждо, което влиза в теб и те обсебва. „Няма да се дам! Ще бъда свободна!“ Записът на видеото беше най-изтощителното преживяване за мен – 6 часа непрекъснат танц. Ето резултата. “

Актуалният пълнокръвен запис на Meszecsinka “Stand Into The Deep” се радва на широко одобрение: пресата го определи като шедьовър, а публиката – като по-силен и епичен от предишния великолепен “Awake In A Dream”. Немското списание Orkus Magazin е във възторг: “Алтернативната световна музика на унгарската група отново очарова и ни отвежда в спиращи дъха светове с десет уникални парчета.” Поредният успешен албум на международно признатата група, който е издаден от немския музикален лейбъл Nordic Notes и се разпространява в цял свят, получи силна подкрепа от радиостанции в Америка, Германия, Австралия, Италия, Люксембург, Гърция, Словакия и др. През есента лейбълът ще пусне албума и на винил, с което ще зарадва любителите на неподправения аналогов звук.

Meszecsinka ще се завърнат в страната ни, за да потопят публиката в магията на психеделичното си и разпознаваемо звучене. Специфичните им композиции и обработки на унгарски, испански, руски, цигански и български народни песни ще прозвучат на Куртово Конаре Фест на 7 септември и във Варна на 20 септември в бар Rubik Art and Music. В Куртово Конаре желаещите да учат вокал от Анамари и да свирят заедно с музикантите от групата ще могат да го направят същия ден.

Meszecsinka са: Аннамари Ола (вокал, саз), Емил Билярски (клавишни, китара), Ференц Шомодьи (бас, контрабас) и Давид Кроликовски (барабани, перкусии).