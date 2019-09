18 филма представя Фасада видео фестивал 2019 днес

Тридневното събитие показва 57 творби от 19 държави и стартира снощи

Публичното пространство на Лапидариума заживя и фасадата и се превръща в светлинен екран, отразяващ чувствителността и посланията на видео творците

Сдружение Изкуство днес кани на Х-ото издание на Фасада видео фестивал. Събитието, което стартира снощи на Лапидариума в Стария град, събира отново видео изкуство от цял свят в Пловдив. От постъпилите 192 филма, са допуснати до участие 57 творби от 19 държави: Германия, Франция, Испания, Гърция, Италия, Австрия, Великобритания, Полша, Украйна, Русия, Израел, САЩ, Канада, Аржентина, Индонезия, Хонконг, Япония, Тайланд и България.

Организаторите от Сдружение Изкуство днес са подготвили изключително разнообразната програма, която ще ви предостави едно невероятно преживяване и ще ви потопи в творческите разкази на видео артистите от цял свят.

В третата фестивална вечер на 22-ри, ще бъде обявен носителя на наградата на Фасада Видео Фестивал за 2019година. В събота и неделя вечер – 21 и 22 септември, от 19:30 часа, пловдивчани и гости на града ще имат възможността да се запознаят с различни погледи, теми и жанрове в областта на видео изкуството.

21.09.2019

Montag-2015, 2017, 00:05:41 – Eyal Segal, Israel

Born to live dying, 2019, 00:05:40 – Fran Orallo,UK

Beñesmen, 2018, 00:01:30 – Guillermo Carnero Rosell, Spain

Asya, 2019, 00:02:38 – Hanna Kachurenko, Polan

New Winter Sky, 2018, 00:05:00 – Ian Harris, UK

Seven billions, 2019, 00:03:56 – Igor Gladkov, Russia

DECEMBER Russian Elegy, 2016, 00:08:47 – Igor Vaganov, Russia

The queen of the house, 2017, 00:06:25 – Isabel Pérez del Pulgar, France

Phoenix, 2016, 00:03:30 – Johanna Reich, Germany

Rapprocchements (linaigrette), 2019, 00:03:05 – Marie-France Giraudon, Canada

Rapprocchements (rubanier), 2019, 00:02:30 – Marie-France Giraudon, Canada

Atena nets, 2019, 00:06:29, Mark Freeman, USA

Kuromatsunai Future Sketch, 2019, 00:04:30 Mikio Saito, Japan

47 Storeys, 2019, 00:11:07 Monique Moumblow and Paul Litherland, Canada

Haïkus d’hiver, 2019, 00:05:00 Muriel Montini, France

Birthday party, 2018, 00:02:44, Natalia Bereg, Russia

Andrei, 2017, 00:01:17 Natasha Cantwell

Fixing_a_Hole, 2019, 00:03:10 Pierre Ajavon, France

22.09.2019



The queen of the bubble gum, 2018, 00:03:20 – Patricio Ballesteros Ledesma, Argentina

All that dissolves must ascend, 2019, 00:04:00 – Paul Wiersbinski, Germany

Eden, 2019, 00:04:00 – Rodrigo Canet and Eva Urbano, Spain

Machine for Living – Grande Borne, 2018, 00:03:15 – Sabrina Ratté, Canada

PuWu-R1, 2018, 00:01:07 – Sasha Svirsky, Russia

PuWu-R2, 2018, 00:01:16 – Sasha Svirsky, Russia

PuWu-R3, 2018, 00:00:56 – Sasha Svirsky, Russia

Schmutziges licht, 2018, 00:07:35 – Schahram Poursoudmand&Yoann Trellu, Germany

Darwin, 2018, 00:03:40 – Liao Jiaming and Zhang Riwen, Hong Kong

ImEdge, 2018, 00:04:08 – HUANG Xiaowen, Hong Kong

Iam Twisq, 2018, 00:02:43 – Red Wong, Ray Mok, Hong Kong

Millenium Journey, 2018, 00:03:10 – CHEN Peiran, CHEN Yuheng, LAI Qianqian, ZHAO Yufan, Hong Kong

Split, 2018, 00:02:38 – Da Liu, Yuanlu Li, Xiaowen Huang, Qing Qiao, Hong Kong

Vosill, 2018, 00:03:24 – Lei Wangtiansui, Wan Yu Chun, Chan Ka Wan, Hong Kong

Andreas, 2019, 00:05:38 – Vasilis Aryanitakis, Greece

32-Rbit, 2018, 00:07:45 – Victor Orozco Ramirez, Germany

Dizzy Mess, 2017, 7:43 – Vivian Ostrovsky, USA

Tsar Cannon or Cannon of Tsars?, 2019, 00:05:00 – Vladimir Morozov, Russia

Variation on „how many bpm?“ – on off, 2017, 00:02:03 – Youri Fernandez, France

Lud, 2019, 00:03:40 – Zhon-Zhon Sandyr (Aleksander Pushin), Russia

Yubo (Heavenly Pillar), 2016, 00:03:04 – Zhon-Zhon Sandyr (Aleksander Pushin), Russia.

С подкрепата на Община Пловдив и Гьоте институт.