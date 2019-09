Седмица на скандинавското кино с първо издание в Пловдив

„Биографиите ни“ е мотото на СЕДМИЦА НА СКАНДИНАВСКОТО КИНО 2019! След големия успех на предишните две софийски издания за първи път ще зарадваме ценителите на доброто европейско кино в Пловдив с 9 заглавия от Дания, Швеция, Норвегия, Литва и Финландия.

Началото на фестивала предстои на 20 септември от 19:00 с прожекция на филма абсолютен фаворит на публиката по време на изданието ни през 2017 г. – датския „Историята накратко“ с участието на Трине Дирхолм. Елън и приятелите й, всички в края на 30-те години, и техните повече или по-малко самоналожени ограничения в любовта. Tри години на любовни върхове и падения с група от приятели в 8 части: новогодишно парти, домашен купон, среднощно парти, сватба, парти изненада, кръщелна церемония, годишнина и юбилей. Всички търсят „перфектните взаимоотношения” и са принудени да преосмислят какво е истинска любов.

Вечерта ще продължи в 21:00 с противоречивия последен филм на Ларс фон Триер, копродукция на Дания,Швеция,Франция и Германия. САЩ през 70-те години. Следваме изключително интелигентния Джак за период от 12 години и виждаме убийствата, които представят развитието му като сериен убиец. Филмът е само за най-смелите, а в ролите гледаме Мат Дилън, Бруно Ганц, Ума Търман и др. В „Къщата, която Джак построи“ звучат изпълнения на Дейвид Бауи, Глен Гулд, музиката на Вагнер, Бах…

На 21 септември от 17:30 гледаме „Тайният живот на Вера“ на режисьора Тонислав Христов, който лично ще го представи. След световна премиера на Sundance Film Festival и участие на десетки международни фестивали, сред които Berlinale и Документалния конкурс на София Филм Фест, „The Magic Life of V“ идва съвсем навреме, за да ни провокира и размисли. „Според мен българските зрители трябва да го гледат заради няколко проблема, които се разискват във филма. Единият от тях е проблемът за алкохолизма, тъй като голяма част от живота на Вера е белязан от нейния алкохолизиран баща и как тя се справя с тези проблеми“, споделя операторът Александър Станишев. Съсценарист на филма е Любомир Цветков, композитор – Петър Дундаков, а сред продуцентите – Андреа Станоева.

От 19:00 отново на 21 септември продължаваме с „Приказка за Астрид“ (по действителната история на шведската писателка Астрид Линдгрен) – малко познатата история около появата на най-непокорното и луничаво момиче в литературата – Пипи Дългото чорапче. „Без секунда скука в този елегантен и несантиментален разказ за ранните години на създателката на Пипи, Емил, Роня, Мио и, да, Братята с лъвски сърца“, пише за филма Янко Терзиев.

АЙЛО: ОДИСЕЯ ИЗ ЛАПЛАНДИЯ – прекрасно филмово приключение за цялото семейство е нашият подарък за 22 септември, а началният час е 17:30. Следваме пътя на един малък див елен, неговото порастване и събуждането му към дивия свят. Заснет в удивителната и непокътната арктическа Лапландия, филмът предлага поглед, невиждан досега.

В оставащите дни от фестивала предстоят две норвежки вечери с филмите „Какво ще кажат хората“ (22 септември, 19:00) и „Изборът на краля“ (28 септември, 19:00), който бе норвежкото предложение за Оскар за чуждоезичен филм през 2017 г. Предстоят датска вечер с филма „Зимни братя“ (29 септември, 19:00), носител на Награда за най-добра мъжка роля за Elliott Crosset Hove от фестивала в Локарно ’17.

Съвместно с издателство „Колибри“ и фестивала „Master of Art” на 28 септември от 17:30 ще покажем и филма „Да сънуваш Мураками“ на датския режисьор Нитеш Анджаан, ще поговорим за книгите на един от любимите ни японски автори и ще се подготвим за предстоящата премиера на корейския „Изпепеляване“ / „Burning” в рамките на фестивала „Синелибри“ по мотиви от разказа „Горящият хамбар“ на Харуки Мураками.

Седмицата се организира от Посолство на Кралство Дания, Посолство на Финландия, Посолство на Кралство Швеция, Посолство на Кралство Норвегия за Румъния, България и Молдова, Генерално почетно консулство на Кралство Норвегия и Почетно консулство на Република Литва в България със съдействието на Дома на киното.

Подробната програма и описания на филмите вижте по-долу:

ПРОГРАМА

20.09 19:00

ИСТОРИЯТА НАКРАТКО / LANG HISTORIE KORT

Дания, 2015, 100′

Реж: May el-Toukhy

С: Mille Lehfeldt, Peter Gantzler, Trine Dyrholm

Елън и приятелите ѝ, всички в края на 30-те години, и техните повече или по-малко самоналожени ограничения в любовта. Историята е плод на три години на любовни върхове и падения за група приятели в 8 части: новогодишно парти, домашен купон, среднощно парти, сватба, парти изненада, кръщелна церемония, годишнина и юбилей. Всички търсят „перфектните взаимоотношения“ и са принудени да преосмислят какво е истинска любов.

https://www.imdb.com/title/tt3892996

20.09 21:00

КЪЩАТА, КОЯТО ДЖАК ПОСТРОИ / THE HOUSE THAT JACK BUILT

Дания-Швеция-Франция-Германия, 2018, 155′

Реж: Ларс фон Триер

С: Мат Дилън, Бруно Ганц, Ума Търман и др.

САЩ през 70-те години. Следваме изключително интелигентния Джак за период от 12 години и виждаме убийствата, които представят развитието на Джак като сериен убиец. Преживяваме историята през неговата гледна точка, а тя е, че всяко убийство представлява произведение на изкуството. Докато полицейското разследване неизбежно приближава до целта си, Джак започва да поема все по-големи рискове в опитите си да създаде абсолютното изкуство.

21.09 17:30

ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА ВЕРА / THE MAGIC LIFE OF V

Финландия-Дания-България, 2019, 82′

Реж: Тонислав Христов

С: Вера Лапинкоски, Слава Дойчева

Млада жена, наричана В и бореща се с травма от детството си, се опитва да стане по-независима чрез ролевите игри. Водейки себе си и своя брат, който има умствени увреждания, из света на различните роли и идентичности, вещиците и магьосниците, тя най-накрая се осмелява да се изправи срещу демоните на миналото си, а именно нейния агресивен баща.

21.09 19:00

ПРИКАЗКА ЗА АСТРИД / BECOMING ASTRID

Швеция-Дания, 2018, 123′

По действителната история на шведската писателка Астрид Линдгрен

Реж: Перниле Фишер Кристенсен

С: Алба Аугуст, Бьорн Густафсон, Трине Дирхолм, Магнус Крепер

Филмът осветлява малко познатата история около появата на най-непокорното и луничаво момиче в литературата – Пипи Дългото чорапче. Като тийнейджърка в консервативна Швеция (20-те години на миналия век) Астрид Линдгрен, тогава все още Астрид Ериксън, се впуска в любовна афера с шефа си – главен редактор на местен вестник. Впоследствие забременява от него, а той е женен… Астрид е принудена да направи тежък избор, от който извлича не един житейски урок. Това е първата кинобиография на световноизвестната писателка, чиито герои са любими на малки и големи в почти 100 страни по света.

22.09 17:30

АЙЛО: ОДИСЕЯ ИЗ ЛАПЛАНДИЯ / AÏLO: AN ODYSSEY IN LAPLAND

Франция-Финландия, 86’, френски език

Пътешествието на Айло е прекрасно филмово приключение за цялото семейство. По пътя на един малък див елен, неговото порастване и събуждането му към дивия свят. Заснет в удивителната и непокътната арктическа Лапландия, филмът предлага поглед, невиждан досега.

Реж: Guillaume Maidatchevsky

С: Aldebert, Peter Franzén, Prinssi

https://www.imdb.com/title/tt8242340

22.09 19:00

КАКВО ЩЕ КАЖАТ ХОРАТА / WHAT WILL PEOPLE SAY

Норвегия-Германия-Швеция-Франция-Дания, 106’, урду/норвежки език

Историята на Ниша, дъщеря в пакистанско-норвежко семейство, която е отвлечена в Пакистан от родителите си, след като я заварват в легло с мъж…

Реж: Iram Haq

С: Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna

https://www.imdb.com/title/tt7213936/

28.09 17:30

ДА СЪНУВАШ МУРАКАМИ / DREAMING MURAKAMI

Дания, 2017, 58′

Реж: Нитеш Анджаан

Преди повече от 20 години Мет прочела роман на Харуки Мураками, който още не бил станал литературна звезда. Тогава тя нямала представа как измислените светове на японския автор трайно ще оформят и преобразят нейния собствен свят. Оттогава Мет Холм е прекарала хиляди часове, превеждайки озадачаващите и широко дискутирани истории на Мураками за неговите датски читатели. Истории, които продължават да омагьосват и предизвикват милиони верни читатели по целия свят.

28.09 1 9:00

ИЗБОРЪТ НА КРАЛЯ / THE KING’S CHOICE

Норвегия-Швеция-Дания-Ирландия, 133’

Април, 1940 г. Норвегия е нападната от Германия и кралското семейство и правителството са избягали във вътрешността на страната. Немският дипломатически представител в Норвегия се опитва да договори мир. В крайна сметка решението за бъдещето на Норвегия ще зависи от краля…

https://www.imdb.com/title/tt4353996/

29.09 19:00

ЗИМНИ БРАТЯ / WINTER BROTHERS

Дания-Исландия, 94’, датски/английски език

Носител на редица международни награди (сред които за „Най-добра мъжка роля“ от Локарно ’17), филмът проследява живота на двама братя, техните традиции, навици, ритуали и насилствената вражда, която избухва между тях и друго семейство.

https://www.imdb.com/title/tt5323760