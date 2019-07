Победителите в един от най-големите вокални конкурса на Италия Videofestival Live с тричасов концерт на Римския стадион

Любопитна и интересна сборна формация от артисти от Италия и различни части на света пристигат в България за турне – фестивал под името „Видео фестивал живот“ – 2019.

Едно от местата, които ще посетят е Европейската столица на културата за 2019 – Пловдив.

Събитието в града под тепетата се осъществява с подкрепата на Община Пловдив. То ще се състои на 12 юли, петък, начален час 19.00 часа, на Римския стадион. ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН!

В концерта ще вземат участие артисти от Италия, Украйна и Обединените арабски емирства и др., а атрактивните водещи на концерта са от Норвегия, България и Латвия.

В продължение на три часа, пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се наслаждават и танцуват под ритмите на италианска и английска музика, изпълнена в разнообразни стилове – фолк, поп музика, джаз, рап и други. Публиката ще чуе прекрасни авторски песни, изпълнени от самите създатели, както и кавър версии на световни хитове.

Участниците във фестивала са победители в един от най-големите вокални конкурса на Италия Videofestival Live, който вече в продължение на 22 години открива все нови и нови таланти и им предоставя възможност да развиват дарбите си. Част от изпълнителите са артисти от италианското музикално издателство и лейбела РА74мuzik international, които повече от 15 години се занимават с популяризирането на авторска музика по целият свят.

В концерта са включени и независими артисти, които ще бъдат представени от Euro indie Muzik Chat, които транслират музика в повече от 60 страни и 100 радио станции по целият свят.

Вълшебна инструментална музика ще изсвири световно известният италиански композитор Александро Порчело, носител на най-високата премия на Music Awards в Лос Анджелис.

Най-малките участници в шоуто ще са 12- годишни братя-близнаци от Сицилия, които свирят на цигулки. Те ще изпълнят световно известни хитове в своя, собствена обработка.

Един от участниците във „Видео фестивал живот“ ще изпълни авторски песни само в акомпанимент на китара, а други от артистите долитат специално от Лесото и с голямо удоволствие за публика ще изпълнят свои авторски песни.

Ще видим и един изключително атрактивен дует от Италия – две красиви момичета с божествени гласове ще изпълнят както авторска музика, така и енергична италианска музика, романтични световни хитове и много други кавъри.

Като допълнение към всички участващи, гост на фестивал ще бъде и артиста Яков Смирнов от Украйна, който е един от участниците в Евровизия, представляващ Украйна в конкурса. Гост на фестивала в Пловдив ще е и един от основателите и „баща“ на музикалното направление „Итало диско“, както и много други интересни артисти.

Водещи ще бъдат рок певицата и автор на песни Виктория Моро от Норвегия, заедно с основателя на благотворителната организация за деца и възрастни в Латвия Singer Soul и организатор на концерти – Агир Манас.

Концертът ще е разделен на няколко части.

Първа част: Приветствие към града и запознаване с участниците. Изпълнения на италиански и английски език с авторски песни.

Втора част: Ще прозвучат песни със смесени стилове на английски и италиански език.

Трета част: Презентация на „Итало Диско“, общуване с артистите, смесен стил музика, както и прекрасни лирически песни.

Четвърта част: Весели песни със смешни стилове, а на финала два италиански хита, които ще бъдат изпълнение от всички участници на фестивала ЗАЕДНО.

Singer Soul е благотворителна организация от Латвия, занимаваща се със създаването и организацията на различни мероприятия, с цел развитие и повишаване на нивото на различните култури. Baltic Association Renovate and Humana Ecologi of Medicine е Балтийска асоциация по възстановителна медицина и екология на човека, която оказва помощ на болни деца.

––––––––

Tracklist Artists Bulgaria Tour:

ALESSANDRO PORCELLA

Icarus Dream (Original)

Rebirth (Original)

NOEMI DI STEFANO

Canto perché (Original)

Halleluya (Cover)

La notte (Cover)

Non è detto (Cover)

Se bruciasse la città (Cover)

Shallow (Cover)

KAMAL

Italiano (Original)

Un sorriso (Original)

Valle (Original)

Che senso ha? (Original)

Distanze (Original)

MIRKO & VALERIO Little Band

Viva la vida (Cover)

The pirates of Carrabean (Cover)

The final countdown

The show must go on (Cover)

Bohemian Rhapsody (Cover)

Smooth Criminal (Cover)

CHIARA FALASCA

Quello che le donne non dicono (Cover)

Mama knows best (Cover)

Nobody’s wife (Cover)

Ricomincio da qui (Cover)

Million Reasons (Cover)

HIDDEN WOLF

Il sound che mi piace (Original)

Back to the classic (Original)

Intro – here we go again (Original)

Nella tela (Original)

Tribute to the legends (Original)

JAMES GHELLI

Blue Suede Shoes (Cover)

The girl of my best friend (Cover)

At last (Cover)

Sale amore e vento (Cover)

Dune mosse (Cover)

A little less conversation (Cover)

Great balls of fire (Cover)

LEVENT RIHAN & DJ DANY

Io e te (Original)

Ti porto a volare con te (Original)

Pianeti (Cover)

Wherever you will go (Cover)

1 more original

ANDREA MANOCCHIO

L’Ultimo Appuntamento (Original)

Agosto (Original)

Un venerdì 17 (Original)

JAKOV SMIRNOV

I’m going home (Original)

Marusya – One (Original)

I’ll be yours (Original)

MO-NITTA

Party and get crazy (Original)

Be my wife (Original)

It’s a dream (Original)

Best Things (Original)

Bashemane ba manemane (Original)

ALL TOGETHER

Medley Ricchi e Poveri (Sarà perche ti amo – Mamma Maria)

Nel blu dipinto di blu (Volare)