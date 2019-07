Премиерата на „Лебедово езеро“ е на 20 юли в рамките на фестивала OPERA OPEN

Най-известното балетно заглавие се завръща на Античния театър. Хороеграфът Константин Уралски поставя нова постановка на балета „Лебедово езеро“ с Балета на Опера Пловдив и солистите от Московския академичен музикален театър.

Творческият път на К. Уралски започва в Болшой театър, на чиято сцена танцува след завършването на Московското държавно хореографско училище. Избирайки за себе си професията на хореографа, Уралски постъпва във балетмайсторския факултет на ГИТИС в класа на проф. Олга Тарасова. След това предприема отчаяна, авантюристична стъпка – напуска Болшой театър и заминава на Запад (Германия и САЩ), за да опознае формите на съвременния танц, за който по това време в СССР само се говорело, но никъде не се преподавал. В Америка предложили работа на К. Уралски. Приемайки предложението, той остава в САЩ и става Артистичен директор на балетна трупа.

В периода 1991-1996 год. К. Уралски е художествен ръководител на балета в Айова, САЩ. Отделя много сили за повишаване художественото равнище на балетната трупа, поставяйки 15 оригинални балетни спектакли, които предизвикват голям интерес от страна на критиката и специалистите. Сред тях са: „Птиците“, „My Reverie“, „Кармен-сюита“, „More Than Two to Tango“, „Макбет“, „Размисли за Петрушка“, „Музиката на Албинони“, „Доктор Живаго“ и др. Творческата работа му носи известност в САЩ, където го възприемат като «руски американец». През 1998 г. Уралски получава покана от балет „Москва“ да постави спектакъла «Валс на белите орхидеи» по мотиви от произведението на Е.М.Ремарк, музика на М. Равел и френски шансони от 30-те години на 20 век. През следващите години балетмайсторът продължава активната си работа в САЩ и Европа, Латинска Америка създавайки балетни постановки по музика на Моцарт, Рахманинов и др.

От седем години е главен художествен балетмайстор на Астраханската опера и балет в Русия.

Тази вечер на древната сцена в спектакъла ще гостуват премиер солисти на Московския Академичен Музикален Театър. Лебедите са облечени от Елена Нецветаева-Долголева – майсторка на балетните костюми в Болшой театър.

Диригент – Валери Воронин

Хореограф – Константин Уралски

Сценография – Никола Налбантов

Концертмайстор – Красимир Щерев – гост

Солисти – Болшой Театр

Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Билети – касата на операта на ул. Гладстон 15, в мрежата на Ивентим и онлайн.