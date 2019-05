Изложба от стихове и морзов код показва красотата на езика

Йоана Иванова

той/ тя/ ние. нашият свят в думи, живеещи извън времето. един код без звукова структура, разгадаеш ли го, твоя e красотата на езика. „той/тя“ е проект, разказващ истории. той запознава публиката с красотата на езика чрез силата на поезията. естетически минималистичен похват, който засяга теми определящи битието ни в модерното общество. изложбата е колаборация между Learpe project by rositsa petrova (автор) и Историйки / So Many Stories To Tell (визия и дизайн)

Проектът „той/тя: думи изгубени в превода“ представлява колекция от седемнайсет стиха на български и английски език в стил spoken words, съчетан с морзов код на думи, ключови за разбирането на текста. Създаването на този вид поезия е силно вдъхновен от писатели като Рупи Каур и Найира Уахид и разглежда теми определящи битието ни в модерното общество и как общуването между хората чрез социалните мрежи е повлияло стила ни на изразяване.

Творбите бяха представени в Отсреща на 18 май, изложени в рамки А3 и ще могат да бъдат видени до края на месеца. Автор на стиховете е Росица Петрова, а визията и дизайнът са дело на Историйки / So Many Stories To Tell.

Росица живее в Англия много години преди да се завърне в България през 2018 г. На Острова се запознава с много различни автори, филми и постановки, което променя мисленето ѝ. „Смятам, че английският е много подходящ за такъв вид писане,“ споделя авторката. „Някак с малко думи можеш да кажеш много.“

Идеята за самия проект се заражда преди няколко години, когато започва да пише поезия в стил spoken words. Харесва го, защото неговата свобода се крие в липсата на езиковите норми в общоприетия им вид. Краен вид проектът придобива след изложбата „Тя в Пловдив“, в която Росица участва.

„Когато трябваше да се преведат някои от нещата за изложбата, беше наистина много трудно, защото нямаше как да се запази целостта на усещането. Тази емоция се губеше и това ми даде идея за самото заглавие – думи изгубени в превода. Добавих морзовия код, защото това е тази основа, която всеки един от нас преживява, когато открие себе си изгубен в този превод. Исках да запазя тази ключова дума, за да може всеки да преживее емоцията през своята призма.“

Росица ще участва с проекта „той/тя: думи изгубени в превода“ и на предстоящото издание на НОЩ тази есен в двора на Драматичния театър.