Зрелищна акробатика и протест срещу безразличието за финала на ONE DANCE WEEK

Закриващият уикенд на фестивала предлага семеен билет с отстъпка за цирковия спектакъл A SIMPLE SPACE и фокус върху Полша

Силен финал на ONE DANCE WEEK 2019 предстои в Пловдив. Зрелищния акробатичен спектакъл A Simple Space на австралийската циркова компания Gravity & Other Myths ще видим на 18 и 19 октомври в Дом на културата Борис Христов. Фокус Полша представя млади хореографи, изследващи сериозни проблеми. Спектаклите Втора природа на Агата Синиарска и Каролина Гживнович и Добре дошли на независимия артист Аурора Лубос са апел срещу безразличието и могат да се гледат в последния ден от фестивала, 19 октомври.

Поради големия интерес, ONE DANCE WEEK пуска в продажба билет за 4-членни семейства с 50% отстъпка за представлението на 18 октомври от 20:00 часа в Дом на културата “Борис Христов”. От предложението могат да се възползват родители с деца над 7-годишна възраст. Билети и повече информация за семейната отстъпка ще намерите тук.

На 18 октомври ще бъдат проведени и две ателиета, водени от полските артисти Агата Синиарска и Аурора Лубос, които са насочени към желаещите да експериментират и да изразят творческото си вдъхновение.

Допълнителна информация за ателиетата ще намерите на Facebook страницата на фестивала, а за записване пишете на: hello@onedanceweek.com.

В A Simple Space публиката ще усети тръпката на риска и ще види всеки отблизо главозамайващи каскади и акробатични номера на ръба на човешките възможности. 7 акробати от Австралия се изправят срещу гравитацията, изпълнявайки сложни трикове без предпазни въжета, трикове и оптически илюзии.

Билети за A Simple Space ще намерите в мрежата на EpayGo, както и на касите на EasyPay.

Фокус Полша

Самоунищожителна ли е човешката природа? Безразлични ли сме към съдбата на другия? Как да се борим с общочовешкото примирение, неведение и липса на съпричастност?

Във Втора природа полските хореографи Агата Синиарска и Каролина Гживнович изследват природата, нейните пречистващи сили, символи и опасности, за да представят радикален и съвременен прочит на травмата на Холокоста. Те базират своя спектакъл върху биографията на прочутата Пола Ниренска (1910 – 1992).

Втора природа гледаме на 19 октомври от 17:00ч в СКЛАД на ул. Екзарх Йосиф 16. Билети ще намерите в мрежата на EpayGo, както и на касите на EasyPay.

Последния спектакъл на ONE DANCE WEEK тази година е Добре дошли на независимия артист Аурора Лубос.

Вярвам, че изкуството може да направи промяна, че може да накара хората да спрат и да се замислят. Вярвам, че движещата сила на един спектакъл е не естетиката, а съдържанието – споделя Аурора Лубос

От сцената Аурора Лубос протяга ръка за състрадание. В родната ѝ Полша, а и не само, темата за приема на бежанци доведе до раздори и затръшнати врати. Добре дошли е колкото покана за човечност, толкова и протест срещу безразличието – танцов апел към западния човек, скрит зад уюта и сигурността, който затваря очите и сърцето си за бягащите от конфликти, репресии, смърт и глад. Какво изпитваме ние, преситените европейци, към другите, чуждите, изпадналите в беда. Добре дошли ли са наистина?

Добре дошли гледаме на 19 октомври от 20:00ч в Дом на културата Борис Христов. Билети ще намерите в мрежата на EpayGo, както и на касите на EasyPay.

