Джон Скофийлд – легендарният китарист и неколкократен носител на Грами гостува на Пловдив джаз фест 2019

Заедно с него на сцената ще бъде друг носител на Грами – забележителният нюорлеански музикант Джон Клиъри

Тазгодишното издание на едно от най-значимите и очаквани музикални събития в страната – Пловдив джаз фест ще се проведе от 31 октомври до 02 ноември. Програмата му вече е готова и първите хедлайнери са известни.

Акцент в петия Пловдив Джаз Фест ще бъде концертът на легендарния китарист и трикратен носител на Грами – Джон Скофийлд. Той пристига в България в компанията на един от най-интересните певци и пианисти в историята на съвременния блус Джон Клиъри. Задълбочен познавач на нюорлеанската музикална култура, той също е отличен с Грами през 2016 г. Дългогодишните приятели за пръв път свирят заедно едва през 2008 г., а чак през 2015 г. са първите им концерти като дует.

Тази година двамата правят лимитирано турне в Европа и САЩ, чийто маршрут минава през Пловдив джаз фест. Необичайни музикални партньори – единият виртуоз в съвременния джаз, а другият ненадминат владетел на нюорлеанската музика, Джон Скофийл и Джон Клиъри създават впечатляваща и плътна концертна програма, която съдържа в себе си по малко от двата свята: от нюорлеанска музика, през атрактивен ритъм енд блус до наелектризиращ джаз.

Освен майсторски джаз импровизатор, американския китарист Джон Скофийлд покрива целия стилов спектър на китарата в джаза. Той е сред най-значимите китаристи от 80-те години насам. Роден в Охайо, Скофийлд започва да свири на 11-годишна възраст, а по-късно завършва Музикалния колеж Бъркли. Още в началото на кариерата си той участва в историческите записи на албумите на Майлс Дейвис: Star People, Decoy, You’re Under Arrest, а също така свири с Чет Бейкър и Джери Мълиган. Става част от групата на Били Кобъм/Джордж Дюк, а през 1976 г. влиза на мястото на Пат Матини в квартета на Гари Бъртън, редом с Чарли Мингъс. От тогава до сега той записва над 30 албума, много от които вече са се превърнали в съвременни класики. Скофийлд преподава музика в нюйоркския университет и близо 200 дни в годината пътува по турнета, заедно със своите групи. През 2016 г. печели Грами за най-добър инструментален джаз албум за Past Present, както и две награди Грами през 2017 г. за албума си Country For Old Man.

Заедно с прочутия китарист на сцената на Пловдив Джаз Фест ще излезе забележителният пианист и певец Джон Клиъри, за когото Скофийлд казва, че свири на пиано така, сякаш свири цяла група. Клиъри е роден в Англия, но от дете е повлиян от нюорлеанския фънк и R&B. Веднага щом завършва училище, заминава за Ню Орлеанс, където започва да свири на пиано. Увлечен от тази музикална култура, днес той е едно от водещите ѝ имена. Списание Jazziz пишат за него: „Никога не съм чувал никой, който е попил толкова много фънк и тънкости на различни гениални пианисти, китаристи и ритми на Ню Орлеанс.“ (2002).