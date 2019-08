Джаз дивата Мирослава Кацарова с летен концерт в Конюшните

Летните концерти на Мира „Electronic Summer“ през август още в София, Казанлък и Благоевград

След премиерата през април на Electronic Dreams – най-новата концертна програма на Мирослава Кацарова, започна и лятната поредица концерти, които този път носят заглавието Electronic Summer. Те започнаха през юли във Варна и Созопол, а през следващите два месеца ще продължат в София, Пловдив, Казанлък и Благоевград.

Това е седмата тематична концертна програма на Мирослава Кацарова, след Singin’n’Swingin’, CINEMA, Blue Moon: Songs of Billie Holiday, Desafinado LIVE, The New Standards и April in Paris.

Тя и триото на Мирослав Турийски създават програма, фокусирана върху хибридната изказност и взаимодействието между акустични инструменти и електронни изразни средства. Това съчетание е своеобразна тенденция в съвременната музика, производна на джаза. Мирослава Кацарова създава музикален наратив от нови и реаранжирани пиеси със специално внимание върху паузите, простора между тоновете, електронните и акустични детайли.

Сред новия ѝ репертоар са двете авторски композиции на Мирослав Турийски по нейни текстове – „Пробуждане“ и „Теменужена“. Програмата на концертите включва изпълнения от предишни албуми на Мирослава Кацарова, като „Иронично“ (по неин текст и музика), „Парфюми“ (по музика на Веселин Веселинов-Еко и неин текст), „Музика, мартини и дим“ (Нашата Бел Епок), „Бяло в бяло“ (отново по неин текст и музика на Румен Тосков-Рупето) и др. От песенната традиция на XX в. Мира Кацарова избира песни на Бийтълс, Ленард Коен и Луис Бонфа. Сред акцентите в програмата е пиеса на един от най-успешните и значими европейски джаз музиканти на миналия век – шведският композитор и пианист Есбьорн Свенсон.

Темите са претворени в разпознаваемата стилистика на съвместната работа между Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски. За смесването на електронно и акустично звучене ключово значение има и работата на още двама музиканти: Александър Леков (басет и бас китара) и Младен Димитров (барабани и програминг).

Визуалната среда на концертите ще бъде произведение на изкуството сама по себе си – образен разказ, вдъхновен, посветен и специално създаден за тази концертна програма. Негов автор е фотографът Павел Червенков.

С три дати през август продължава програмата на летните концерти. В края на месеца Electronic Summer ще бъде част от програмата на SOHO, София (23 август), на бар Конюшните, Пловдив (24 август) и на Джаз фестивала в Казанлък (29 август). Последните два концерта ще бъдат през септември в Безистенъ в Пловдив (20 септември) и Stage Bar в Благоевград (27 септември).