TESTAMENT и още 10 банди се включват в програмата на Hills of rock 2020

HILLS OF ROCK 2020 става все по-голям. Единадесет нови имена се включват към четвъртото издание на фестивала, който ще се проведе на 24, 25 и 26 юли на Гребния канал в Пловдив. Поляците BEHEMOTH, американците TESTAMENT, англичаните BURY TOMORROW, французите RISE OF THE NORTHSTAR и руснаците FALLCIE ще разтърсят феновете с впечатляващо шоу. Към тях се включват и българските групи D2, 40 DAYS LATER, KERANA & KOSMONAVTITE, SILUET, JIN MONIC и I.V.R. PROJECT!.

BEHEMOTH (Полша)

BEHEMOTH са формирани през 1991 година в Гданск, Полша. Бандата е изключително отличителна със своята разпознаваема музика, впечатляващи изпълнения на живо, и мистична тематика в тектовете на песните им. Последният студиен албум на групата, I Loved You at Your Darkest (2018), се откроява с по-различно звучене, но е изключително позитивно приет от музикалната критика и публиката, и получава номинация в категория Най-добър албум на наградите Kerrang! През 2019.

TESTAMENT (САЩ)

TESTAMENT са една от най-влиятелните банди в траш метъла, с над 30-годишна история на световната музикална сцена и хиляди концерти зад гърба си. На 3 април предстои да излезе новият тринадесети студиен албум на групата – Titans of Creation. TESTAMENT ще взривят сцената на HILLS OF ROCK в състав: Chuck Billy (вокали), Eric Peterson (китара), Alex Skolnick (китара), Steve DiGiorgio (бас китара) и Gene Hoglan (ударни).

BURY TOMORROW (Великобритания)

Британската метълкор банда BURY TOMORROW, е създадена през 2006 година в Саутхемптън. През април 2020 групата ще издаде и своя шести студиен албум, който носи името Cannibal. Групата е в състав: Dani Winter-Bates (вокали), Jason Cameron (вокали;китара), Kristan Dawson (китара; беквокали), DavydWinter-Bates (бас китара), Adam Jackson (ударни).

RISE OF THE NORTHSTAR (Франция)

RISE OF THE NORTHSTAR са френска банда, сформирана през 2008 година. Стилът на групата съчетава в себе си хеви метъл, хип-хоп и хардкор пънк елементи.

FALLCIE (Русия)

Руската метъл банда FALLCIE умело комбинира в стила си тежки рифове, невероятни бластбийтове и впечатляващи женски вокали. FALLCIE са изключително атрактивни и бързо набират голяма фен маса.