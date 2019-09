EVN България с награда за най-желан работодател в енергийната индустрия

EVN България спечели награда „Най-желан работодател сред работещите в България в категория „Енергетика“ за 2019 г. Това показаха резултатите от национално проучване „Employer Of Choice”, оргаизирано от To The Top Agency. Според проучването EVN България се нарежда на първо място сред всички фирми в енергийната индустрия в България.

„Employer Of Choice“ се провежда веднъж годишно, предоставяйки информация, как компаниите биват възприемани, като работодател сред работещите хора в България. В проучването взеха участие над 14 000 работещи хора в България.

Първата част от въпросите в проучването включва анализ на професионалния опит на кандидата, а втората – оценка на избрания от тях работодател. Оценява се култура, лидерство, социална отговорност, репутация, работна среда, възможности за кариерно развитие, заплата, сигурност, продукти, услуги и др. Проучването е проведено основно чрез таргетирани кампании в социалните мрежи и по имейл.