35 каравани пренасят 200 артисти в Пловдив за десет дни

На коне, велосипеди, каравани и пеша творци от Белгия, Франция, Италия и Швейцария създават 3 артистични лагера за Европейска столица на културата

200 международни артисти от 15 пътуващи театъра на четири държави вече се настаняват в кварталите на Пловдив. На коне, велосипеди, каравани и пеша артисти от Белгия, Франция, Италия и Швейцария създават 3 артистични лагера за Пловдив – Европейска столица на културата. Всички те са част от проекта „Пловдив Каравана“ на Международно обединение на близо 60 пътуващи театъра (CITI).

Повече от 35 каравани, 20 камиона, 10 каруци с коне пренасят от различни кътчета на Европа лагерите, които ще бъдат разположени на три различни места – кв. „Столипиново“ (двор на ОУ „Пенчо Славейков“), Гребна база (зад Хангарите) и кв. „Тракия“ (срещу СУ „Черноризец Храбър“).

От 1-и до 10-и юни гражданите и гостите на града ще могат да се радват ежедневно на различни работилници, музика, представления, комедианти и разказвачи на приказки. Вечерите ще завършват с атрактивни представления. Зрителите ще могат да наблюдават театър с големи кукли, цирк, както и да се включат в уъркшоп за изработване на инструменти.

За авантюристичната покана на града през 2013-а CITI да се включат в надпреварата за Европейска столица на културата споделя Андреас Кристоу. „Почувствахме се поласкани и приехме приключението“, казва той и допълва, че с престоя си тук искат да създадат връзка с хората. Основната им цел е да представят различията между нациите, но и това, което ги обединява. Чрез истории за пътя да вдъхновят младите поколения и да им подадат ключа към по-добър живот. Така кварталите на Пловдив ще се превърнат в дом на странстващи селища, в които местни и чужди ще се обединят от изкуството.

Кулминацията на „Пловдив Каравана“ ще е на 10-и юни с голям парад, който започва 17.00 часа от паркинга на х-л „Тримонциум“. Поканени са всички гости и граждани на Европейска столица на културата.

ПРОГРАМА ПЛОВДИВ КАРАВАНА

Гребна база (зад Хангарите) /BARAKATA/

1 юни, събота

15:00 – 16:00

Откриване – парад на Бараката на място / Opening – parade of Barakata at site

16:00 – 16:15

Театър в каравана / Тheater in caravan (La Chuchoteuse)

16.00 – 16.20

Танц, театър, музика / Dance, theater, music (Le papier, le ruban et ma main)

16:00 – 17:30

Визуален и музикален спектакъл DJ / visual and music performance DJ Valentin & Léo DJ set

17:30 – 18:00

Клоун / Clown (André Agassé)

18:00 – 19:30

Представление / Show (La Fête Foraine des Glingués - Fairground)

20:30 – 22:00

Рокендрол банда / Rock’n’roll band (Narma and the Walili Beat’Brothers)

22:30 – 23:30

Пеене и клоун шоу / singing and clown show (Il ne restera rien)

2 юни, неделя

14:00 – 16:00

Артистично изпълнение / artistic performance (TRANSLINEurope)

15:00 – 17:00

Представление / Show (La Fête Foraine des Glingués - Fairground)

17:00 – 18:00

Френска музика / French musical sorcery (Fafa Mali)

18:30 – 19:00

Представление / Show (Circus Surprise)

20:00 – 21:30

Музика, танци, акробатика / music, dance, acrobatics (CABARET BARAKATA)

3 юни, понеделник

18:00 – 20:00

Работилници / Workshops

4 юни, вторник

18:30 – 20:00

Работилници / Workshops

5 юни, сряда

18:30 – 19:00

Цирк / circus (Making Moves!)

19:00 – 20:00

Френска музика / french musical sorcery (Fafa Mali)

20:30 – 22:00

Визуален и музикален спектакъл / visual and music performance (Night fairground + DJ Les Frères Mandales)

22:00 – 22:30

Пеене и клоун шоу / singing and clown show (Il ne restera rien)

22:30 – 23:00

Огнено шоу / fire performance (Bright Eye)

6 юни, четвъртък

18:30 – 19:00

Въздушна акробатика / silk performance (The fairies of the big stinking terribly stingy nettle)

19:00 – 19:45

Танцов спектакъл / dance performance (No clothes)

21:00 – 21:50

Танц, театър, цирк, музика / dance, theater, circus, music (Chair)

22:00 – 23:00

Акустична музика / аcoustic music (C’est Qui Paulette?)

7 юни, петък

19:00 – 19:40

Акробатичен дует с двама музиканти / acrobatic duo with two musicians (Ampoule)

20:30 – 21:30

Приключението на BRONCA (снимки) / BRONCA’s journey to Plovdiv (pictures)

22:00 – 23:00

Музика, танци, акробатика / music, dance, acrobatics (CABARET BARAKATA)

8 юни, събота

14:00 – 15:30

Артистично изпълнение / artistic performance (TRANSLINEurope)

15:30 – 16:30

Уличен театър, танц и музика / сtreet theater, dance and music (Kolelo)

16:30 – 18:00

Панаир / fairground (La Fête Foraine des Glingués)

18:00 – 19:00

Акробатичен дует с двама музиканти / acrobatic duo with two musicians (Ampoule)

19:30 – 20:30

Танц, театър, цирк, музика / dance, theater, circus, music (Chair)

21:30 – 23:00

Рокендрол банда / Rock’n’roll band (Narma and the Walili Beat’Brothers)

9 юни, неделя

14:00 – 15:00

DJ Les Frères Mandales and parade of Chimeras on site

15:00 – 17:00

Панаир / fairground (La Fête Foraine des Glingués)

17:00 – 17:30

клоун / clown (André Agassé)

18:00 – 19:00

Уличен театър, танц и музика / сtreet theater, dance and music (Kolelo)

19:30 – 21:00

Музика, танци, акробатика / music, dance, acrobatics (CABARET BARAKATA)

10 юни, понеделник

17:00 – 18:00

Парада в центъра на Пловдив / Parade in the city center of Plovdiv

Кв. Тракия / TRAKIA

1 юни, събота

15:00 – 17:00

Работилници / Workshops

15:30 – 16:30

Церемония за завършване на Детска езикова школа „Слънчоглед“ / Graduation ceremony of Language school „Sunflower“

18:00 – 18:15

Илиада Завинаги / Illiade Forever

18:15 – 19:00

Къде е радостта? / Where is Joy! / Y’a de la joie!

19:00 – 20:30

Селото / Village

20:30 – 21:00

Градината на звуците / Garden of sounds / Jardin des sons

22:00 – 23:00

Театър / open space theatre (Domino)

2 юни, неделя

16:00 – 18:00

Работилници / Workshops

18.15 – 19.00

Къде е радостта? / Where is Joy! / Y’a de la joie!

19.00 – 19.30

Градинско Кабаре / Cabaret Garden / Jardicabaret

19.30 – 21.00

Селото / Village

3 юни, понеделник

16.00 – 17.00

Работилници / Workshops

19.00 – 19.30

Градинско Кабаре / Cabaret Garden / Jardicabaret

19.30 – 21.00

Селото / Village

21.00 – 22.00

Domino (театър / open space theatre)

4 юни, вторник

16.00 – 17.00

Работилници / Workshops

19.00 – 19.30

Градинско Кабаре / Cabaret Garden / Jardicabaret

19.30 – 20.15

Къде е радостта? / Where is Joy! / Y’a de la joie!

20.15 – 21.45

Селото / Village

21.45 – 22.45

Domino (театър / open space theatre)

5 юни, сряда

16.00 – 16.35

Колело (уличен театър, танц и музика / street theater, dance and music)

16.00 – 17.00

Работилници / Workshops

18.00 – 18.35

Колело (уличен театър, танц и музика / street theater, dance and music)

19.00 – 19.30

Градинско Кабаре / Cabaret Garden / Jardicabaret

19.30 – 20.15

Къде е радостта? / Where is Joy! / Y’a de la joie!

20.15 – 21.45

Селото / Village

21.45 – 22.45

Domino (театър / open space theatre)

6 юни, четвъртък

16.00 – 16.35

Колело (уличен театър, танц и музика / street theater, dance and music)

16.00 – 17.00

Работилници / Workshops

19.00 – 19.30

Градинско Кабаре / Cabaret Garden / Jardicabaret

19.30 – 20.45

Одисея / Odysséia

20.45 – 22.15

Селото / Village

7 юни, петък

16.00 – 17.00

Работилници / Workshops

16.00 – 17.30

Селото / Village

18.15 – 18.45

Колело (уличен театър, танц и музика / street theater, dance and music)

18.45 – 19.00

Илиада Завинаги / Illiade Forever

7:00 PM – 7:45 PM

Къде е радостта? / Where is Joy! / Y’a de la joie!

19.45 – 21.00

Одисея / Odysséia

21.00 – 22.00

Domino (театър / open space theatre)

8 юни, събота

14.00 – 14.15

Илиада Завинаги / Illiade Forever

16.00 – 17.00

Работилници / Workshops

18.00 – 18.45

Къде е радостта? / Where is Joy! / Y’a de la joie!

19.00 – 19.30

Градинско Кабаре / Cabaret Garden / Jardicabaret

19.30 – 20.45

Одисея / Odysséia

20.45 – 22.15

Селото / Village

10 юни, понеделник

17.00 – 18.00

Парад в центъра на Пловдив / Grand parade at Plovdiv city center

Кв. Столипиново /STOLIPINOVO

1 юни, събота

18.00 – 19.00

Циганска епопeя (театър) / L’épopée gipsy (theatre)

19.00 – 20.00

Концерт / Concert

2 юни, неделя

16.00 – 16.35

Колело (уличен театър, танц и музика / street theater, dance and music)

18.00 – 19.00

Циганска епопeя (театър) / L’épopée gipsy (theatre)

19.00- 20.00

Концерт / Concert

3 юни, понеделник

14.00 – 16.00

Работилници / Workshops

16.00 – 16.35

Колело (уличен театър, танц и музика / street theater, dance and music)

18.00 – 19.00

Циганска епопeя (театър) / L’épopée gipsy (theatre)

19.00 – 20.00

Концерт / Concert

4 юни, вторник

14.00 – 16.00

Работилници / Workshops

17.00 – 17.30

Цирк (Cirkus Tvaers / circus)

19.00 – 20.00

Циганска епопeя (театър) / L’épopée gipsy (theatre)

5 юни, сряда

14.00 – 16.00

Работилници / Workshops

18.00 – 19.00

Циганска епопeя (театър) / L’épopée gipsy (theatre)

19.00 – 20.00

Концерт / Concert

6 юни, четвъртък

14.00 – 16.00

Работилници / Workshops

18.00 – 19.00

Циганска епопeя (театър) / L’épopée gipsy (theatre)

19.00 – 20.00

Концерт / Concert

7 юни, петък

14.00 – 16.00

Работилници / Workshops

18.00 – 19.00

Циганска епопeя (театър) / L’épopée gipsy (theatre)

19.00 – 20.00

Концерт / Concert

8 юни, събота

14.00 – 16.00

Работилници / Workshops

18.00 – 19.00

Циганска епопeя (театър) / L’épopée gipsy (theatre)

19.00 – 20.00

Концерт / Concert

9 юни, неделя

14.00 – 16.00

Работилници / Workshops

18.00 – 19.00

Циганска епопeя (театър) / L’épopée gipsy (theatre)

19.00 – 20.00

Концерт / Concert

10 юни, понеделник

14.00 – 15.00

Работилници / Workshops

17.00 – 18.00

Парад в центъра на Пловдив / Parade in the city center