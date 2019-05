Форумът „Мелба на живо“ представя местни герои в дизайна

Събитието представя в Пловдив дизайнер на мебели, създатели на шрифтове и архитектурно студио

Трима дизайнери и студиа, свързани с Пловдив, ще гостуват на шестото издание на МЕЛБА НА ЖИВО, което ще се случи за пръв път в Пловдив, Европейска столица на културата 2019. На 24 май, петък, от 18:00 часа организаторите от Студио Комплект ще срещнат пловдивската публика и гостите на града с дизайнера на мебели Марина Драгомирова от лондонското Studio Furthermore; създателите на шрифтове typodepot и архитектурното и дизайн студио Cache atelier.

Марина Драгомирова е родена в Пловдив и пристига специално за МЕЛБА НА ЖИВО от Лондон, където работи от години, след като завършва Royal College of Art. Малко след няколко силни изяви на големи международни събития за дизайн като Collectible Fair Brussels и Milan Design Week, Марина ще представи най-новия им проект MOON ROCK – мебели и осветителни тела от минерална руда. Studio Furthermore имат отличителен подход при експериментирането и миксирането на материали, форми и послания.

Александър Неделев и Вероника Славова от typedepot ще разкажат за създаването на шрифта за веригата хотели Orient Express, част от веригата AccorHotels Group. Студиото е основано през 2010 г. Някои от шрифтовете им се предлагат в шрифт банки като Myfonts, Fontspring, Linotype, Fonts.com и YouWorkForThem. По покана на МЕЛБА и партньора Fashion Days, специално за шестото издание и във връзка с празника 24 май, те правят значки с букви от българската кирилица, за първите 100 гости на събитието.

В първите години след създаването си през 2010 г., Cachè Atelier насочва усилията си към решения за градската среда през различни публични инициативи – самостоятелно и в рамките на международните фестивали One Аrchitecture Week и One Design Week в Пловдив. След 2013 година работят по интериорни и офис решения най-вече за големи IT компании в България като водещ мотив в идеите и реализациите им е хуманното и творческо обживяване на средата. В МЕЛБА НА ЖИВО 6 Мила Иванова и Цветомир Павлов са избрали да разкажат повече за интериорния дизайн за компанията Stars Group.

“Мисията на МЕЛБА е да показва стойностния труд на дизайнери, които развиват дисциплината чрез оригинален подход, нови идеи и качествена реализация”, казват Адриана Андреева и Бояна Гяурова от Студио Комплект.

МЕЛБА НА ЖИВО 6 ще се проведе в Склад, Фондация Пловдив 2019 на 24 май, петък, от 18:00ч.

МЕЛБА НА ЖИВО се организира съвместно с Fashion Days, вдъхновение и шопинг дестинацията за всички влюбени в модата и добрия стил.

За МЕЛБА НА ЖИВО

МЕЛБА НА ЖИВО е част от инициативите за дизайн Melba Design Initiatives на Studio Komplekt и представя актуални и забележителни със своя подход реализирани проекти от местни герои на дизайна в различни сфери. По вдъхновяващ начин те разказват историята на своите брандове и разкриват детайли от важна и вълнуваща за тях професионална изява. Основен фокус са идеите и процесите. “Изчерпателни, откровени и различни, тези визуални разговори са източник на вдъхновение за всеки”, казват организаторите от Студио Комплект – Адриана Андреева и Бояна Гяурова.