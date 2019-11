Семейства от Столипиново творят заедно

Дуварколектив развиват принципите на нов жанр- изкуството на съпричастието

„Красотата която споделяме” представя серия художнически книги, колажи печат върху коприна и предмети, документиращи съвместен творчески процес със семейства в квартал Столипиново. Авторите от Дуварколектив са художникът Хана Роуз от Нюкасъл, социалният антрополог Никола Венков от Пловдив и техни партньори от турската общност на Столипиново. Заедно те развиват вече над година принципите на нов жанр „изкуство на съпричастието”. Сценограф на изложбата е Мила Златанова. Реализира се с частичната финансова подкрепа на програма „Социално ангажирани изкуства” на Национален фонд „Култура” и с подкрепата на „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата”.

Изкуството на съпричастието радикализира утвърдения жанр изкуство на участието (participatory art). Творческият процес се основава на дълготрайно взаимно и лично опознаване, откриване и обмен на умения и най-важното – съпричастие към другия. Показаните творби отразяват години на търсена взаимност между Хана, Никола и членовете на няколко семейства от една от най-лишените части на квартала. Въпреки трудния достъп до базови условия за живот като вода, ток и канализация, регулярни доходи и сигурност за бъдещето си и дома си, хората тук ежедневно се стремят към създаване на красота и естетика.

Основа на изложбата „Красотата която споделяме” са ръчно направените художнически книги, които водят посетителя през процеса на среща и лично опознаване. Представени са и предмети вплели се в тези лични отношения: например речник на турския език, който беше направен за Хана и Никола от една местна жена. Съвместно създадените колажи отпечатани върху коприна са резултат от творчески процес чрез добавяне към направеното от другия и връщане при него, добавяне отново, обмен на естетически съвети и т.н. Началната точка са занаятчийските умения, които някой от местните хора развиват, за да си осигурят прехрана, или просто за да разкрасяват домовете си.

В процеса на „Красотата която споделяме” семействата в Столипиново станаха сътрудници, учители и (не)професионални художници. Но повечето от хората, които така топло ни поканиха в домовете си, поискаха да останат анонимни – поради страха и несигурността, в които живеят. Несигурната им ситуация крие риск за всеки стъпил в светлината на публичността да стане жертва на журналистическата ярост, обществения расизъм и пристрастните български институции.

В този труден български контекст „Красотата която споделяме” цели да постигне възможности за грижлив и внимателен диалог. Изложбата среща хора, които рядко напускат своята безопасна махала, с публиката. Самият процес беше съставен от постоянен диалог и внимателен обмен. На финала му всеки участник е еднакво съавтор на творбите, които виждате в представянето.

Изложбата се открива в събота, 16 ноември, в 18 ч. в СКЛАД.

Творчески биографии:

Хана Роуз е художник по социално ангажирани изкуства, базиран между Великобритания и България. В работата си се стреми да развива овластяващи пространства на близост, в които могат да се състоят креативност и себеизразяване. Родена в 1990 г. в Нюкасъл (Великобритания), Хана се обучава при майстора по ситопечат и общностно изкуство Клер Сатоу. От 2011 г. се занимава със партисипативни изкуства: съорганизатор на пътуващо кино, провежда занимания по творчество и езиков обмен за мигранти, както и води отворени работилници към Женската библиотека в Глазгоу и Edinburgh Printmakers. Има специализации по литография, ръчно леене на хартия и арт-терапия. Нейните проекти и изложби са показвани в Glasgow Open House (Глазгоу), Format Gallery (Нюкасъл), The Star and Shadow (Нюкасъл), Tour et Taxis (Брюксел), Peace Paper Studio (Хамбург), Отсреща, Артнюзкафе и FLUCA (Пловдив).

Никола Венков е социолог и антрополог. Основните му интереси са насочени към пресичанията на власт и маргинализация в политическото многообразие на градския живот. За докторската си степен изучава политическите залози около реконструкцията на Женския пазар в София. От четири години опознава сегрегираните общности в кв. Столипиново (Пловдив) и смята, че е още в началото. Работата му включва и сътрудничества с творци – с 8 артисти в документалната инициатива „Невидимият Женски пазар” (2013) и работата му с Хана Роуз от 2017 насам. Ръководител на изготвянето на Гид за творци при намеси в Столипиново и в маргинализирани общности (2016).

Няколко семейства в Столипиново станаха артисти, наши учители и сътрудници. Те донесоха много различни умения и опит. От 6- до 60-годишни – всеки наш партньор изведе проекта на нови нива. Но повечето от хората, които така топло ни каниха в домовете си, поискаха да останат анонимни – поради страха и несигурността, в които живеят.