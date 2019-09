Първата SPIRIT COOL Библиотека в Пловдив отвори врати

Тя се намира в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника

Първата SPIRIT COOL Библиотека в Пловдив отвори официално врати днес и в нея се събраха деца, учители, вдъхновители, писатели, интериорни дизайнери, организатори и мотиватори, за да поставят заедно началото на една по-добра среща между децата и книгите. Библиотеката се намира в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника.

„ Да четеш не е COOL и кой изобщо ходи в библиотека, като всичките са OLD School… Звучи тъжно и на всички ни се иска децата ни да преОТКРИЯТ книгите за една по-щастлива среща! Затова обърнахме нещата. Когато библиотеката не е OLD School, четенето става COOL. Само за няколко месеца с екип от интериорни “машини”, артисти, колористи, мебелисти, литри боя, екип с душа, точна ръка, мотивация и инспирация библиотеката в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника се трансформира от прашно и мрачно OLD School място в ярко и функционално COOL книжно пространство”, обясниха авторите на идеята.

“Изцяло споделям философията на проекта Spirit Трансформации чрез преобразяването на училищни библиотеки да се постигне една много важна социална полза – учениците да трансформират цялостната си нагласа и мнение към училищните библиотеки и съм сигурна, че при нас това ще се случи!“, каза Людмила Ганчева – директор на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

COOL срещите между книги и деца стартираха с послание и лични думи от автора на “Софийски Магьосници” – писателя Мартин Колев. А деца прочетоха любими книжни откъси.

Символичен ключ за първото Spirit COOL книжно пространство в Пловдив бе връчен на библиотекаря на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника от Ива Иванова, управител на маркетинг агенцията на SPIRIT Fine Paints. „С този символичен ключ предаваме властта върху въображението, върху фантазията и върху това, което може да се случва в тази библиотека на г-жа Обрeшкова!“, подчерта Ива Иванова.