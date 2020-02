Постапокалиптично бъдеще в премиерата на рок операта „Исус Христос Суперзвезда” в Пловдив

Силно визуален спектакъл на Веселлка Кунчева с познати имена от българската рок сцена

Нова провокация от създателите на „Мария от Буенос Айрес”

Опера Пловдив ще представи провокативна премиера на легендарната рок опера „Исус Христос Суперзвезда” от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс на 13 март от 19 часа. Заглавието, което обикаля света вече 40 години, се поставя от талантливия режисьор Веселка Кунчева и екипа, с който тя създаде хитовия спектакъл „Мария от Буенос Айрес” – диригента Константин Добройков, художничката Мариета Голомехова и хореографът Явор Кунчев. За изпълнители са поканени познати имена от българската рок сцена.

Веселка Кунчева пренася историята за последните дни на Исус и неговия сблъсък с Юда Искариотски в едно мрачно постапокалиптично бъдеще с мътна вяра и срив на морала, в което обезвереното човечество търси отново своя Месия. С характерните за стила си силно визуални изразни средства тя изследва безкрайния цикъл на вяра и отричане. „Това, което виждам в тази рок опера не е просто болезнено въздействаща музика. В нея има пророчество, което ние като съвременни творци сме длъжни да видим,” споделя Веселка Кунчева. Сценографията на Мариета Голомехова допълва режисьорската концепция като пресъздава подземен град-гробище, олицетворяващ „бездомието“ на света, в който живеем. За спектакъла тя изработва и уникален венец, но не от тръни, а от парчета стъкло.

Диригентът Константин Добройков признава, че е обсебен от рок операта на Андрю Лойд Уебър още от дете. През 2016 година той подготви концертно изпълнение на любимото си заглавие с участието на Наско от БТР на Античния театър, а сега за втори път се завръща към творбата. „Особено горд съм от солистичния състав, най-вече защото търсенето на подходящия Исус беше дълъг процес”, споделя Добройков.

За ролята на Исус е поканен рок певеца Николай Воденичаров-Никеца, участвал в „Гласът на България” в отбора на Иван Лечев. Срещу него като Юда се изправя Владимир Михайлов, известен на феновете си от група „Сафо“, „Сленг“ и Eqinox. Безкомпромисният певец изпълнява и главните роли в мюзикълите „Фантомът на операта”, „Клетниците” и „Мамма миа”. Гласовитата Юлия Йорданова от „Керана и Космонавтите” е Мария Магдалена, публиката ще разпознае и Константин Кацаров, фронтмен на група „Ренегат”, в ролята на Анна. Останалите партии се изпълняват от актьора Цвети Пеняшки и солистите Марк Фаулър, Владимир Ников, Евгений Арабаджиев, Август Методиев и др. В спектакъла участват Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив.

Рок операта „Исус Христос Суперзвезда” се изпълнява на английски език със субтитри на български. Продукцията е по споразумение с The Really Useful Group Ltd.

Билети се продават на касата на Опера Пловдив и в мрежата на Ивентим.