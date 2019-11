Мартин Денев пристига от Бали за юбилейно парти тази събота в клуб Фарго

Базираният в Бали пианист, продуцент и диджей, Мартин Денев, се завръща тази събота (02.11) в родния Пловдив за един сет, който ще разбие жанровите ограничения.

Израствайки с обучение в класическото пиано, Мартин е учил джаз в различни университети по света. Участвал е на стотици фестивали и концерти на пет различни континента и е споделял сцената с някои от най-талантливите музиканти и вокалисти на нашето време. Дотук има два издадени соло албума, както и три EP-та за лейбълите Demajors IMI, Imagenes Recordings (Лондон) и Karmaloft Music (Германия).

Негови парчета са включени в компилации от Великобритания, Тайван, Хонг Конг, Германия, Китай и Индонезия. През 2017 Мартин издава заедно с Pete Herbert EP-то ‘Night Shade’, сингълът ‘Pass Me By’ с американската house легенда Robert Owens и албума “Made In The Shade’ на плоча, и трите за Nang Records, Лондон.

В момента Мартин живее в Бали и е резидент в популярното заведение KuDeTa, както и музикален директор в Ayana and Rimba Resorts, където се намира един от най-емблематичните и популярни барове на острова – Rock Bar.

Без значение дали на сцената или в студиото, зад диджейския пулт или пианото, Мартин минава неусетно през разнообразни стилове, отхвърляйки жанровите ограничения и представяйки широк спектър от умения и настроения, в резултат на обширните си познания, интереси и опит.

Именно такава ще бъде селекцията му в Пловдив. Партито започва от 21:00 часа с подгряващ сет от резидентите на клуб “Фарго”.