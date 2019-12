Коледен панаир в двора на театъра подпомага кампанията на УМБАЛ „Св. Георги”

Голямо разнообразие от ръчно изработени изделия, музика на живо, дегустация на вино, кулинарни изкушения, томболи и награди очакват посетителите в двата дни, организирани от thEATre, съвместно с Драматичен театър-Пловдив.

Част от приходите, събрани по време на панаира, ще бъдат дарени на кампанията „Най-доброто за нашите деца и онкоболни” на УМБАЛ „Свети Георги”, която цели да събере средства за построяване на нов педиатричен и онкохематологичен комплекс.

Ето и част от участниците:

Lobe art

LiwzyArt

W.W

Alya handmade

Papsy &the Monsters

Skitkik Studio

ART Монова

The Little Button Project

Zdravko Minchev