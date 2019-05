Артисти, културни оператори и галеристи от цял свят се събират в Пловдив

Градът е домакин на поредицата от събития AIM Срещи Plovdiv 2019 на Европейската мрежа за срещи на творчески инициативи

От 1 до 10 юни Пловдив ще е домакин на поредицата от събития AIM Срещи Plovdiv 2019 на Европейската мрежа за срещи на творчески инициативи AIM Network (Artists’ Initiatives’ Meetings), които ще съберат на едно място различни международни и български артистични проекти и ще дадат добър пример на представители на независимата българска арт сцена да създадат подобни инициативи и в Пловдив.

Участници в срещите ще бъдат както творци от България с техните организации, сдружения, галерии, ателиета и др., така и такива, поканени от Балканите и Европа. Основната програма включва срещи на артистите при закрити врата, но ще има и поредица от събития, отворени за широката публика – артистични работилници, изложба, серия от пърформанси, отворена дискусия на тема: „Локални/Глобални артистични инициативи, обмен на практики и възможности“ и закриващо парти.

Целта на срещите AIM Plovdiv 2019 е да пренесат формата на AIM Network на местна почва, като по този начин допринесат за развитието на локални творчески инициативи и създадат за участниците възможности за обмяна на опит на местно и международно ниво. Проектът ще включи в програмата си алтернативни градски пространства, галерии и ателиета на различни местни организации. Всичко това ще бъде основа за последващо развитие на връзките, направени по време на срещите между българските участници и международната мрежа от артисти, в посока изграждане на дългосрочно сътрудничество, налагане на артистичната сцена и отварянето й към широката общественост.

Това е и другата основна цел на срещите AIM Plovdiv 2019 – освен като обмен на опит между привидно различните, но взаимосвързани съседни региони, да могат да въздействат на местно ниво за окуражаване на потенциални артистични инициативи и в бъдеще, като подкрепят изграждането на независима от институции и масов вкус политика на пространството или инициативата.

AIM Plovdiv 2019 е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и се организира от мрежата за артистични инициативи AIM Network в колаборация с Водна Кула Арт Фест (Water Tower Art Fest). Основният инициатор е Сдружение ИМЕ, отговорно за случвалият се 10 години под ред фестивал Водна Кула Арт Фест, който се наложи като едно от най-значимите събития за съвременно изкуство в България. Сдружение ИМЕ е част от мрежата на AIM Network от 6 години.

Участници: AEther (Sofia, BG), Candyland (Stockholm, SE), the fridge (Sofia, BG), International Performance Art Festival and Meeting (Tokyo, JP), KRÆ syndikatet (Copenhagen, DK), Lateral Art Space (Cluj-Napoca, RO), LTMKS (Vilnius, LT), MUU Artists’ Association (Helsinki, FI), Ormston House (Limerick, IE), Pasaj (Istanbul, TR), Press to Exit (Skopje, MK), Sant Marc (Sineu, Mallorca, ES), Small Projects (Tromsø, NO), Snehta Residency (Athens, GR), >top (Berlin, DE), U10 (Belgrade, RS), Water Tower Art Fest (Sofia, BG), Art today (Plovdiv, BG), CU29 (Plovdiv, BG), Studio 2 (Plovdiv, BG), Doma Art foundation (Sofia, BG)

Приканваме Ви да заповядате на серията събития, придружаващи срещите от 6-ти до 10-ти юни на различни локации в Пловдив. Повече информация за AIM Срещи Plovdiv 2019, пълната програма, както и информация за участниците ще откриете на https://artistsinitiatives.com/event/aim-plovdiv-2019/, както и на нашата ФБ страница https://www.facebook.com/watertowerartfest/.