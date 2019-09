Препоръчано от местните: Деница, Десислава и Калоян

Една от любимите рубрики на екипа на единствения дигитален гид под тепетата отново има своите герои

Снимка на корицата Таня Грозданова

Дени работи в различни сфери на дизайна от над 15години, но също така е и част от аудио-визуалния колектив Melformator, платформата Nordic Soundscapes Bulgaria и Fonoteka Elektrika. С нестихваща страст към музиката и дизайна, Деница е основател и организатор на независимата общност за събития Plovdiv Design Talk и UX MeetUp Plovdiv.

Опиши Пловдив с няколко думи:

Дом Там – където има смисъл, дори да е много трудно Приятелите Залезите

Твоето тайно кътче:

Сахат Тепе

Любимото заведение:

artnewscafe

Най – подценяваното място:

Кварталната кръчма

Къде би завел някого, който не е оттук?

Котка и Мишка

Деси е един от фотографите, с които много обичаме да работим. Снима хора, сгради, деца, заведения и няма да е невярно, ако кажем, че през нейния обектив всичко изглежда още по-докосващо. Понякога е цветно, понякога черно-бяло, но винаги се стреми да улавя детайла и да разкрие цялата картинка по нейния си начин – елегантно и без излишно натрапване.

Опиши Пловдив с няколко думи:

Любов от първия покрив

Твоето тайно кътче

Едни кактуси на едно тепе, ама те вече не са много тайни

Любимото заведение:

Е как – Котка и мишка

Най – подценяваното място

Старият град, има хиляди малки симпатични местенца, но реално е посещаван само от туристи.

Къде би завел някого, който не е оттук?

На Сахат тепе

Калоян или както самият той се описва момчето, „born in, raised in and never leaving Plovdiv!”. Ако следите събитията или сте посещавали обученията, които Limacon провеждат няма как да не сте го забелязали. Той е отговорникът за организацията на мероприятията и социалните мрежи на бранда. Винаги кипи от енергия и следи изкъсо за всичко, което се случва.

Опиши Пловдив с няколко думи

За мен Пловдив е семейство, навсякъде е пълно с динамични хора, които се познават, работят заедно и правят града по-добър!

Твоето тайно кътче

Моето тайно кътче са малките улички в западното подножие на Дановия хълм. Прекрасни къщи в тишина и често разруха, превзети от природата.

Любимото заведение

Кафе – Dwell Coffee House;

Хранене – Smokini;

Напитки – Vino Culture;

Най – подценяваното място

Зоната около ул. Иван Вазов, там има толкова красиви обекти, забележителни сгради и симпатични местенца.

Къде би завел някого, който не е оттук?

Стария град -> Марица -> Гребната -> Тепетата -> Градската -> Центъра-> Капана