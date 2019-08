Българските национали по таекуон-до ITF – посланици на кампания срещу трафика на хора

Националният отбор на България по таекуон-до ITF ще бъде посланик на кампанията „Заедно срещу трафика на хора/WE SAY NO TO HUMAN TRAFFICKING“. Българската федерация по таекуон-до ITF и Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет обединяват усилия в организирането на кампанията, която цели превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

Престъплението трафик на хора се сравнява със съвременното робство.

Инициативата има за цел да информира широка спортна общественост за престъплението трафик на хора, което би могло да допринесе значително за ранната идентификация на риска от въвличане в престъплението.

„Причината, която ни провокира да подкрепим кампанията е големият брой българи – мъже, жени и деца, които попадат в капана на трафика на хора. Трябва да помогнем повече хора да се информират и да сигнализират, ако виждат нещо подозрително и нередно, защото всеки може да стане жертва на това ужасно престъпление“, коментира президентът на Българската федерация Марио Богданов.

Според вицепрезидента на родната централа Костадин Димитров основна роля за възпитанието на подрастващите е положителният личен пример. „Нашата задача е състезателите от националния отбор на България да бъдат достойни за подражание, като покажат, че са готови да поемат лична отговорност за това да се информира обществеността и да се намали броят на пострадалите лица на едно от най-страшните престъпления на 21 век, а именно трафикът на хора“, заяви Костадин Димитров.

„Нашата подкрепа и ангажираност се изразява и в това, че по време на Световното първенство състезателите ще носят тениски със слогън We say NO to human trafficking, който ще виждат всички участници и присъстващи. Видеоклипът, рекламиращ домакинството на България също завършва с това послание“, съобщи треньорът на националния ни тим Тодор Козлодеров.

Подобни мащабни превантивни дейности целят преди всичко запознаване с проблема и повишаване на културата и чувствителността на обществеността по отношение на престъплението трафик на хора и пострадалите лица, както и възможност за промяна на съществуващите предубеждения относно самите жертви, най-вече въвлечените в сексуална експлоатация и приемането им като потърпевши, а не в известен смисъл като негови извършители. Също така партньорството с представители на спортната гилдия в организирането на такъв тип превенция заемат по-активна роля в търсенето на етични практики и политики в борбата с престъплението.

Предвид необходимостта от повече информация, която да достигне до присъстващата аудитория за престъплението трафик на хора ще бъде създадена и брошура от Националната комисия за борба с трафика на хора, в която накратко ще бъде описано престъплението, видовете експлоатация и мястото на България в ЕС според жертвите. Брошурата ще бъде с двустранен текст на български език и на английски език и всеки присъстващ ще получи.