Шофиране в Пловдив

Какво трябва да очаквате, ако планирате да шофирате в Пловдив или да получите българска шофьорска книжка, разказва електронният гид за града под тепетата Lost in Plovdiv

Шофьорска книжка:

Ако вече притежавате валидна шофьорска книжка от вашата страна, може да я замените с българска такава, или да шофирате със своята. Правилата са различни в зависимост от това от коя държава сте. Шофьорска книжка, издадена от държава от ЕС, се признава навсякъде в Съюза.

Това означава, че когато се премествате в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да подменяте свидетелството си за управление на МПС. Можете да шофирате в новата страна с него, ако: то е валидно; вие сте навършили необходимата възраст , за да управлявате превозно средство от съответната категория; то не е отнето временно, не е ограничено, или не е анулирано в страната на издаване.

Категориите AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE също се признават в другите страни от ЕС.

Когато срокът на валидност на вашата шофьорска книжка изтече, трябва да я подновите в страната, в която пребивавате. Новата шофьорска книжка може да е с различен срок на валидност и за нея ще важат ограниченията/условията, които се прилагат в новата страна.

10 години: Белгия, България, Хърватия, Чешка република, Естония, Италия, Испания, Унгария, Ирландия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Швеция, Обединено кралство

15 години: Австрия, Кипър, Германия, Дания, Финландия, Франция, Гърция, Полша, Словакия

Всеки гражданин може да има само едно свидетелство за управление на МПС от страна от ЕС.

Гражданите извън Европейския съюз също могат да подменят своята шофьорска книжка в Р.България и да получат българска такава, като е необходимо да предоставят Удостоверение от Регионалния инспекторат МОН за завършена степен на образование, разрешение за временно или постоянно пребиваване на територията на Република България, медицинско удостоверение за съответната категория, както и декларация, че нямат книжка от друга страна членка на ЕС.

Имайте предвид, че преди книжката ви да бъде подменена, компетентните органи ще се свържат с органите във вашата предишна страна на пребиваване, за да проверят, дали то не е било ограничено, временно или перманетно отнето.

Правила:

Ограничението за скоростта в града е 50 км/ч, на междуградски пътища – 90 км/ч, а на магистралите – 140 км/ч. На някои улици може да видите ограничение от 30 км/ч. Това обикновено е около детски градини и училища. Макар и на места да забележите, че не се спазва, придържайте се към правилата. На все повече локации има камери за видеонаблюдение и радари и дори превишение над 10 км в градски условия ще ви изненада неприятно с глоба. Понякога отсреща идващи коли могат да примигнат с дългите светлини. В такива случаи намалете, защото това е предупреждение, че има патрулна полиция и камера пред вас.

Пловдивските и като цяло българските шофьори не са много дисциплинирани. Често не спират на пешеходна пътека тип зебра, така че ако сте пешеходец, пресичайте внимателно. При завой и престрояване мигачите също понякога биват пропуснати, затова управлявайте превозното си средство предпазливо и спазвайте дистанция. Особено при коли с различна регистрация може да усетите нетолерантност на пътя и не разчитайте, че ще ви направят път, дори и да сте сигнализирали по правилата. Търпеливо изчакайте и се престроявайте навреме. От друга страна, в случай че запитате за посока, съвсем подробно ще ви бъде обяснено откъде може да минете и дори ще ви препоръчат по-ненатоварен маршрут. Голяма част от улиците, най-вече в централната градска част са еднопосочни и тесни, и при тях съблюдавайте добре знаците, защото се получават напрегнати ситуации с малко пространство за маневри.

Позволено е да се отбива вдясно за кратък престой с включени аварийни светлини и след подаден десен мигач в местата, където това не е забранено с пътен знак. Избягвайте само районите около кръстовищата и на спирките. Подробно за паркирането сме писали в една от предишните си статии, така че следете за зоните и не се подвеждайте винаги по спряни коли.

Правилото на дясностоящия важи в по-малките улички и на нерегулираните кръстовища, но съветваме и тогава да подхождате предпазливо и да се огледате добре, защото понякога се случват леки произшествия заради недоглеждания или кавги.

При шофиране по магистралите и извънградски пътища все още няма пунктове за плащане на тол такси, но имате нужда от винетка. Тя е електронна и се закупува както онлайн, така и на място в бензиностанциите. Продължителността е дневна, уикенд (важи само за някои класове превозни средства), седмична, месечна, тримесечна, годишна.

Единствено в по-големите градове София, Пловдив, Бургас, Варна и др. се образуват задръствания в пиковите часове, като те със сигурност не са толкова натоварени като в големите европейски населени места. При възможност избягвайте пътуване между 07-09 часа сутрин и 16:30-19 часа вечер. По магистралите струпване на коли може да има, когато се съберат поредни почивни дни и то най-вече в посока от и към столицата.

В заключение Пловдив е сравнително спокоен град за шофиране. Шофьорите могат да ви се строят нервни и припряни, но в никакъв случай го няма напрежението на трафик, в който стоиш с часове. Съветът ни е да подхождате с внимание и спокойствие към ситуациите и пожелаваме лек път.