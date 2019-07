С женска енергия и много рок, Garbage закриха Hills-a (СНИМКИ)

Шърли Менсън похвали българите, че знаят чужд език и се оплака, че знае само английски

Текст: Теодор Караколев, Снимки: Десислава Цвяткова

Американско-шотландската алтърнатив банда Gabrage закри със запомнящ се концерт изданието на Hills of Rock в неделя. Шърли Менсън и групата ѝ забиха преди хилядно множество фенове, които куфяха около час и половина пред главната сцена до Гребната база.

Менсън редуваше хитове от по-старите и по-известни албуми от 90-те, с няколко изпълнения от новите записи на групата от последните 4-5 години, които са запазили от алтернативния рок звук на бандата. Тя изпрати публиката с, може би, най-популярната песен I’m Only Happy When It Rains, след което се върна за един бис с When I Grow Up. Въпреки няколкоминутните викове от публиката, групата не се върна за втори бис.

В типичния си стил, Шърли на няколко пъти сподели различни свои мисли с публиката. Тя започна с обичайните благодарности към публиката, организаторите и се извини, че за 25 години съществуване, групата за пръв път идва в България и красивия, изпълнен с култура град Пловдив. Малко по-късно Менсън поздрави публиката с чаша скоч и каза, че българският алкохол е бил приятна изненада за нея. След опит да благодари на публиката с „Благодаря ти“, тя сподели, че трябва да сме щастливи, че знаем чужди езици, тъй като тя знае само английски. В класически самоироничен шеговит стил, тя добави, че всъщност тя сама си е виновна, защото е мързелива.

Най-важните ѝ послания бяха към края, когато се обърна към всички жени от публиката, за да им вдъхне кураж в живота. Вие може да бъдете каквито искате, не трябва да се поддавате на разделението и стереотипа, че ние сме просто сексуални партньори на мъжете, каза Шърли Менсън. Бъдете силни, смели и приключенски настроени към живота, каза тя към всички в публиката.

Неделният концерт на главната сцена бе финалното голямо събитие на Hills of Rock. Преди Garbage на сцената се качиха още няколко разбиващи рок банди в по-светлите часове от денонощието. Също като в събота, и за разлика от петък, времето отново бе приятно и дъждът пожали пловдивчани.

Вижте много снимки в галерията на Десислава Цвяткова: